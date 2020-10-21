Минчанин похитил 10 миллионов игровых аккаунтов и «заработал» 20 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

22-летний минчанин с помощью вредоносных программ, подбирающих пароли к учетным записям, получил доступ к учетным записям на нескольких известных игровых сайтах. Всего были скомпрометированы более 10 миллионов аккаунтов. Не менее 640 из них молодой человек продал, получив доход более 20 тысяч рублей.

Кроме того, парень использовал некоторые аккаунты, чтобы поиграть. И только потом продавал их на форумах. Теперь дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в Следственном комитете.

«Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.