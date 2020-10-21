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«Банк развития» выделил на поддержку экономики более миллиарда долларов

21.10.2020 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Банк развития» за январь-сентябрь 2020 года предоставил на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий примерно 2,8 млрд белорусских рублей, или 2,6% к ВВП, сообщает пресс-служба банка.

«Банк развития» выделил на поддержку экономики более миллиарда долларов

На реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социальной сферы, на 1 октября было предоставлено 1,72 млрд белорусских рублей в эквиваленте, что на 70,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов достиг 871,7 млн рублей в эквиваленте (144,2% к уровню 9 месяцев прошлого года).

Как отмечают в банке, наиболее активная динамика наблюдалась по направлению поддержки малых и средних предприятий: за 9 месяцев было предоставлено 204,2 млн рублей в эквиваленте, что в 2,7 раза превосходит объемы поддержки за аналогичный период 2019 года.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Банк занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы; инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.

 
 
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«Банк развития» за январь-сентябрь 2020 года предоставил на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних...
 
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