Павел Усов. ТЕОРИЯ. Сетевое государство

Под государством в данном случае понимается совокупность политических институтов, реализующих властные функции на определенной территории. В истории есть примеры народа без государства (территории и политических институтов), государства без народа, как правило, колониальные территории, на которых установилось внешнее, ненациональное политическое управление.

Может ли существовать государство в форме национальных, политических институтов вне определенной территории и вместе с тем выражать интересы, волю, устремление народа.

Речь, безусловно, идет о Беларуси, где авторитарное государство деградировало до уровня реализации политики террора и служит для сохранения личной власти Лукашенко и его окружения. Полагаю, что функционирование сетевого государства в эпоху доминирования интернета возможно.

Сетевое государство — это совокупность отраслевых структур (сеть), в силу определенных причин находящихся вне территории страны, поддерживаемая обществом и претендующая на управление страной в будущем. Другими словами, сетевое государство — это политическая и институционная матрица, которая, с одной стороны, может влиять на политические процессы внутри территории с враждебным политическим устройством, а с другой, готовое к физическому замещению этого самого устройства.

Для формирования белорусского сетевого государства сложились самые благоприятные условия:

1. Потеря легитимности политического руководства внутри Беларуси;

2. Недоверие к государственным институтам;

3. Существование альтернативного, легитимного субъекта политики в лице Светланы Тихановской;

4. Высокий уровень активности белорусов в стране и за рубежом, готовых участвовать в реализации различных политических проектов;

5. Большое число авторитетных, образованных граждан (в том числе за рубежом), специалистов в различных областях, готовых обеспечить развитие отдельных направлений (отраслей) в сетевом государстве.

Структура сетевого государства, по сути, ничем не отличается от обычного государства, с той лишь разницей, что оно не сконцентрировано в ограниченном пространстве. Важную роль здесь играет отраслевая специализация, суть которой заключается в следующем:

Во-первых: концентрация специалистов каждой отрасли (экономика, финансы, образование, армия, безопасность, внешняя политика, местное самоуправление, сельское хозяйств, национальная и культурная политика и т.д.)

Во-вторых, формирование отраслевого кадрового резерва, который бы позволил оперативно решить проблему дефицита кадров, замены старых кадров (бюрократии) после смены режима в стране. Также каждая отрасль была бы ответственна за программу подготовки необходимых кадров в европейских странах на данном этапе.

В-третьих, разработка и систематизация стратегий, сценариев, инструментария, направленного на реализацию реформ в каждой сфере в стране в перспективе;

Функционирование сетевого государства, включение в его работу значительного числа людей будет способствовать накапливанию теоретического опыта в управлении государством, ответственности, появлению группы публичных политиков-управленцев, которые будут отвечать за работу и развитие каждой отрасли, формированию целостной картины и стратегии Беларуси будущего.

Я убежден, что эта системная стратегия должна быть разработана уже сейчас, а не после смены режима, как и должна быть обеспечена концентрация всех необходимых ресурсов для реализации той или иной стратегии.

И прежде всего, сетевое государство сделает возможным быстрый перенос управленческой и кадровой матрицы в Беларусь после политических изменений. Что позволит сократить болезненный переходный период и политического хаос, связанный с ним, особенно это будет касаться проблемы «новых» кадров.

В свою очередь, на данном этапе сетевое государство также будет обеспечивать ослабление существующего режима и способствовать дальнейшей активизации населения, включая:

- перекачку легитимности и политической лояльности, отраслевых кадров из старой системы в новую;

- укрепление авторитета и влияния альтернативного политического движения во главе с Тихановской;

- формирование широкой политической платформы, способной взять на себя ответственность за будущее страны;

- утверждение основ публичной и открытой политики и предотвращение «маргинализации» альтернативного движения.