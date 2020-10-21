A1 Telekom Austria Group жалуется на политическою неопределенность бизнеса в Беларуси

Австрийский телекоммуникационный холдинг A1 Telekom Austria Group отмечает влияние политической неопределенности на бизнес в Беларуси. Об этом говорится в финансовом отчете о работе в третьем квартале 2020 года, который содержит данные об итогах операционной деятельности дочерней компании холдинга в Беларуси — унитарного предприятия А1.



Фото с сайта brestcity.com

В пояснительной записке к отчету отмечается, что клиенты всех интернет-провайдеров Беларуси пострадали от отключения сервиса 9—12 августа. При этом А1 стал первым оператором, публично сообщившим о перебоях в предоставлении услуг из-за их ограничения со стороны государственных провайдеров, которые обладают монопольным правом на доступ к внешнему каналу связи.

Также сообщается, что в течение августа и сентября всем операторам в Беларуси было предписано снизить пропускную способность своей мобильной сети в Минске в течение ограниченного периода времени. Компания А1 выполнила требования уполномоченных государственных органов, открыто и публично сообщая о каждом подобном решении белорусских властей.

А1 компенсировал абонентам ограничение доступа в интернет пропорционально размеру абонентской платы, предоставлял им бесплатные SMS, голосовой сервис и пакеты интернет-трафика.

«Тем не менее, данная ситуация привела к увеличению количества жалоб клиентов и недовольства операторами связи», — подчеркивает A1 Telekom Austria Group.

Отмечается также, что в последнее время функции SMS-вещания оператора стали использоваться «в качестве регулярного правительственного канала для информирования граждан о нарушениях национальной безопасности».

В холдинге констатируют, что снижение доверия к политической и экономической ситуации в Беларуси привело к изъятию депозитов из банковской системы и конвертации их в твердую валюту, что привело к девальвационному давлению на белорусский рубль.

Из-за негативного валютного эффекта общая выручка снизилась в евро-выражении, в то время как она резко выросла на 12,4% в местной валюте — в основном за счет увеличения выручки от продажи терминального оборудования. В пересчете на местную валюту показатель EBITDA (прибыль до вычета амортизационных затрат, процентов по долгам и налогов) увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пересчете на евро показатель EBITDA снизился на 13,6%.

Как сообщалось, после прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов качество предоставления услуги мобильного интернета ухудшается регулярно во время акций протеста по требованию «уполномоченных государственных органов», которые рассчитывают тем самым помешать протестующим координировать свои действия.