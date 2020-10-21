|
A1 Telekom Austria Group жалуется на политическою неопределенность бизнеса в Беларуси
Источник материала: Навiны
Австрийский телекоммуникационный холдинг A1 Telekom Austria Group отмечает влияние политической неопределенности на бизнес в Беларуси. Об этом говорится в финансовом отчете о работе в третьем квартале 2020 года, который содержит данные об итогах операционной деятельности дочерней компании холдинга в Беларуси — унитарного предприятия А1.
В пояснительной записке к отчету отмечается, что клиенты всех интернет-провайдеров Беларуси пострадали от отключения сервиса 9—12 августа. При этом А1 стал первым оператором, публично сообщившим о перебоях в предоставлении услуг из-за их ограничения со стороны государственных провайдеров, которые обладают монопольным правом на доступ к внешнему каналу связи.
Также сообщается, что в течение августа и сентября всем операторам в Беларуси было предписано снизить пропускную способность своей мобильной сети в Минске в течение ограниченного периода времени. Компания А1 выполнила требования уполномоченных государственных органов, открыто и публично сообщая о каждом подобном решении белорусских властей.
А1 компенсировал абонентам ограничение доступа в интернет пропорционально размеру абонентской платы, предоставлял им бесплатные SMS, голосовой сервис и пакеты интернет-трафика.
«Тем не менее, данная ситуация привела к увеличению количества жалоб клиентов и недовольства операторами связи», — подчеркивает A1 Telekom Austria Group.
Отмечается также, что в последнее время функции SMS-вещания оператора стали использоваться «в качестве регулярного правительственного канала для информирования граждан о нарушениях национальной безопасности».
В холдинге констатируют, что снижение доверия к политической и экономической ситуации в Беларуси привело к изъятию депозитов из банковской системы и конвертации их в твердую валюту, что привело к девальвационному давлению на белорусский рубль.
Из-за негативного валютного эффекта общая выручка снизилась в евро-выражении, в то время как она резко выросла на 12,4% в местной валюте — в основном за счет увеличения выручки от продажи терминального оборудования. В пересчете на местную валюту показатель EBITDA (прибыль до вычета амортизационных затрат, процентов по долгам и налогов) увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пересчете на евро показатель EBITDA снизился на 13,6%.
Как сообщалось, после прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов качество предоставления услуги мобильного интернета ухудшается регулярно во время акций протеста по требованию «уполномоченных государственных органов», которые рассчитывают тем самым помешать протестующим координировать свои действия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австрийский телекоммуникационный холдинг A1 Telekom Austria Group отмечает влияние политической неопределенности на бизнес в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)