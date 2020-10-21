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В МВД сообщили, сколько белорусов уехало в Украину, Литву и Польшу

21.10.2020 13:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В МВД назвали количество белорусов, выехавших в соседние страны за последнее время. В ведомстве считают ситуацию некритичной.

«Мы не чувствуем значительной утраты трудовых национальных ресурсов», – сказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает БелТА.

В Украину с сентября выехало около 3 тыс. человек, сообщил он.

«Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд – около 10 тыс. человек. Латвия и Литва – гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны», – сказал представитель МВД.

Бегун считает, что выехавшие – это трудовые мигранты, а возвращение их в Беларусь откладывается из-за карантинных ограничений. По его мнению, выезд граждан никак не связан с политической нестабильностью в стране.

«Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси», – заявил Бегун.

 
 
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В МВД назвали количество белорусов, выехавших в соседние страны за последнее время. В ведомстве считают ситуацию некритичной.
 
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