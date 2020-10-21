Уволенный ведущий ОНТ будет вести популярное шоу на ТНТ

Источник материала: Tut.by

Шоумен Дмитрий Кохно, уволенный с государственного телеканала ОНТ и отсидевший позже «сутки» за участие в акции протеста, станет ведущим восьмого сезона шоу «Холостяк» на российском телеканале ТНТ. Эту информацию TUT.BY подтвердил он сам.



Фото: instagram.com/kohnoby

Белорусский шоумен Дмитрий Кохно, уволенный летом с телеканала ОНТ, станет новым ведущим восьмого сезона романтического шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Об этом он час назад сообщил у себя в Instagram. В комментариях под постом Дмитрия пишут: «Тот случай, когда „Холостяка“ можно смотреть ради ведущего, а не самого холостяка», «Конечно, не „Удача в придачу“, но тоже хорошо».

В телефонном разговоре Дмитрий подтвердил эту информацию для TUT.BY, но поделиться подробностями не смог — «связан контрактом».

К слову, новым героем шоу «Холостяк» станет рэпер Тимати. Кохно делится, что лично не знаком с музыкантом, но уверен, что будет с ним на одной волне.

— Я сам был холостяком до 30 лет. А сейчас у меня семья с двумя детьми. И я уверен, что хорошая семья — это лучшее, что нужно для того, чтобы прожить эту жизнь. И своим небольшим, но крепким семейным опытом, я смогу поделиться. Хотя моя задача в проекте — создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится.

Организаторы шоу сообщают, что новый сезон «Холостяка» с Тимати еще не начавшись стал одним из главных инфоповодов для СМИ. Количество заявок на кастинг побило все рекорды: сегодня число девушек, мечтающих влюбить в себя Тимати, перевалило за 30 тысяч. Кастинг в проект продлится до ноября, а премьера нового сезона шоу «Холостяк» состоится весной 2021 года.





Напомним, что Дмитрий Кохно — бывший ведущий программы «Удача в придачу» на телеканале ОНТ. После того как в конце июня он эмоционально высказался о задержаниях возле магазина Symbal.by, его с государственного телеканала уволили. После этого он отбыл «сутки» на Окрестина, а 15 октября его снова судили . Судья вынесла решение по делу: штраф 25 базовых (675 рублей).