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Уволенный ведущий ОНТ будет вести популярное шоу на ТНТ
Источник материала: Tut.by
Шоумен Дмитрий Кохно, уволенный с государственного телеканала ОНТ и отсидевший позже «сутки» за участие в акции протеста, станет ведущим восьмого сезона шоу «Холостяк» на российском телеканале ТНТ. Эту информацию TUT.BY подтвердил он сам.
Белорусский шоумен Дмитрий Кохно,
В телефонном разговоре Дмитрий подтвердил эту информацию для TUT.BY, но поделиться подробностями не смог — «связан контрактом».
К слову, новым героем шоу «Холостяк» станет рэпер Тимати. Кохно делится, что лично не знаком с музыкантом, но уверен, что будет с ним на одной волне.
— Я сам был холостяком до 30 лет. А сейчас у меня семья с двумя детьми. И я уверен, что хорошая семья — это лучшее, что нужно для того, чтобы прожить эту жизнь. И своим небольшим, но крепким семейным опытом, я смогу поделиться. Хотя моя задача в проекте — создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится.
Организаторы шоу сообщают, что новый сезон «Холостяка» с Тимати еще не начавшись стал одним из главных инфоповодов для СМИ. Количество заявок на кастинг побило все рекорды: сегодня число девушек, мечтающих влюбить в себя Тимати, перевалило за 30 тысяч. Кастинг в проект продлится до ноября, а премьера нового сезона шоу «Холостяк» состоится весной 2021 года.
Напомним, что Дмитрий Кохно — бывший ведущий программы «Удача в придачу» на телеканале ОНТ. После того как в конце июня он эмоционально
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Шоумен Дмитрий Кохно, уволенный с государственного телеканала ОНТ и отсидевший позже «сутки» за участие в акции протеста, станет ведущим восьмого сезона шоу...
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