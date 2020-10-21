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Белорус поднял бело-красно-белый флаг на «злобную» гору в Шотландии

21.10.2020 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Влад Петров в знак солидарности с протестующими белорусами поднялся с бело-красно-белым флагом на высшую точку Великобритании — гору Бен-Невис (Шотландия), которую еще называют «злобной» горой.


Фото: из личного архива

Больше пяти лет назад Влад вместе с супругой переехал из Беларуси в Шотландию. Говорит, что когда появилась возможность, решили посмотреть на мир и пожить в другом месте. Работает белорус в IT-компании в Эдинбурге. Когда начались акции протестов, вместе с коллегами стал активнее следить за новостями из Беларуси.

— У нас работают русскоговорящие ребята, в том числе несколько белорусов. Мы часто обсуждаем происходящее. Если честно, даже на расстоянии следить за новостями сложно — приходится заставлять себя работать, чтобы не отвлекаться. Особенно если начинается что-то жесткое, эмоции накатывают.

Чтобы поддержать протестующих белорусов, Влад решил подняться с БЧБ-флагом на самую высокую точку Великобритании — 1344 метра. Вдохновили на это многие белорусы, которые за последние месяцы не раз совершали походы на Эльбрус.

— В Шотландии погода — это решающий фактор, она тут практически всегда осенняя, а тем более на такой высоте. Часто на Бен-Невис туманно, видно максимум в пределах пяти метров. Но нам в этом плане очень повезло, такой солнечный день бывает редко.


Фото: из личного архива

Компанию составили коллеги из России и стран Балтии. Подъем, фото на горе и спуск заняли больше восьми часов. Преодолеть нагрузку, уверен белорус, помогли еженедельные пробежки и занятия на турниках — в спортзал из-за карантина Влад сейчас не ходит.

— Я себя настраивал, что будет очень сложно. Многие говорили, что заболят колени — особенно после достаточно крутого спуска. Ничего этого не было, только икры и бедра немного ныли. Но надо сказать, что мы и пошли по одному из самых легких маршрутов, потому что трое из четверых в этом деле новички.

Переживал перед походом Влад только за флаг: доставка из Беларуси прибыла за день до восхождения. Сейчас белорус и его компания думает о прохождении челленджа — покорить с бело-красно-белым флагом три самые высокие горы в Великобритании за 24 часа.

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Теги: Новости
 
 
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Влад Петров в знак солидарности с протестующими белорусами поднялся с бело-красно-белым флагом на высшую точку Великобритании - гору Бен-Невис (Шотландия), которую...
 
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