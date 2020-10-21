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В России упал самолет Су-34
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 21 октября, в Хабаровском крае в России при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Об этом
В пресс-службе отметили, что летчики катапультировались и их здоровью ничего не угрожает. Члены экипажа уже эвакуированы на аэродром базирования.
Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в лесисто-равнинной местности. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность воздушного судна, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах. На место уже направлена комиссия Восточного военного округа.
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К счастью, летчики катапультировались, и их здоровью ничего не угрожает.
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