2275 долларов за «квадрат». Посмотрите, как выглядят комнаты, которые продаются по цене квартиры

Источник материала: Tut.by

В столице продаются доли квартир по цене, за которую можно купить целую квартиру. Как выглядят такие недешевые комнаты — смотрите в подборке REALTY.TUT.BY.

Доля (58/100) в трехкомнатной квартире по ул. Чечота

Две комнаты площадью 14,5 кв.м. и 13,6 кв.м. в «трешке» оцениваются в 60 тысяч долларов, квадратный метр — в 1173 доллара.

Квартира расположена в 15-этажном каркасно-блочном доме 2010 года постройки в районе Брилевичи. Площадь кухни в квартире — 12,3 кв. м. Есть два санузла, застекленная лоджия. На полу — ламинат. Установлены стеклопакеты.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Две комнаты в трехкомнатной квартире по ул. Одинцова

Две комнаты в этой квартире обойдутся в 46 тысяч долларов, квадратный метр стоит 1736 долларов. Квартира расположена в 9-этажном панельном доме 1984 года постройки в микрорайоне Запад.

Площадь кухни — 9,4 кв. м. Санузел — раздельный. На полу уложен ламинат. Установлены стеклопакеты. Есть застекленная лоджия.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Доля (41/100) в трехкомнатной квартире по ул. Рафиева

Комната в трехкомнатной квартире продается за 45 тысяч долларов, квадратный метр стоит 1389 долларов.

Квартира расположена в 25-этажном доме 2013 года постройки. В подъезде работает консьерж. В объявлении сказано, что дом — элитный.

Кухня — площадью 10,8 кв. м. В комнатах на полу уложен ламинат, установлены стеклопакеты. Есть застекленная лоджия с окнами в пол.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Доля (1/3) в четырехкомнатной квартире по ул. Старобинской

Часть квартиры, которая выставлена на продажу, оценивается в 38 тысяч долларов, квадратный метр — в 2275 долларов. Площадь продаваемой комнаты — 16,7 кв.м.

Комната расположена в квартире в частном кирпичном доме 1967 года постройки в м-не Чижовка. Дом утеплен и оштукатурен. Есть центральные коммуникации. Отопление — газовое.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Доля (½) в двухкомнатной квартире по пр. Газеты «Правда»

Комната площадью 17,04 кв.. стоит 35 тысяч долларов, квадратный метр — 2054 доллара. В виде бонуса к комнате предлагают обустроенный балкон.

Квартира расположена в 9-этажном панельном доме 1978 года постройки в районе Юго-Запад. Высота потолков — 2,53 м. Площадь кухни — 7,1 к.в. Санузел — раздельный. На полу уложен линолеум. Установлены стеклопакеты.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by