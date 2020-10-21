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Учителя как слуги режима: со всей Беларуси гонят на провластный митинг - в основном педагогов

21.10.2020 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со всей Беларуси власти собирают подневольных людей, чтобы устроить в воскресенье большой митинг "ябатек"

Учителя как слуги режима: со всей Беларуси гонят на провластный митинг - в основном педагогов
митинг "ябатек" 16 августа
Радио Свабода узнало, как на него собирают участников.

Как следует из сообщений в социальных сетях, в Минске 25 октября хотят собрать большой митинг в поддержку Лукашенко. Предыдущий задуманный таким образом митинг прошел на площади Независимости в Минске 16 августа. На нем выступил Лукашенко. 

Но митинг "сторонников" Лукашенко, длбровольно-принудительно свезенных со всей страны, смотрелся весьма бледно на фоне прошедшего в тот же день в Минске Марша Свободы, на который собралось не 300 тысяч человек.

Как все будет выглядень сейчас, пока сказать сложно. 

Могилев

"На выходные в пятницу или субботу только из Могилева выезжают целых два поезда по 18 вагонов в Минск на провластный митинг», — рассказал на условиях анонимности сотрудник железной дороги.

Два поезда по 18 вагонов - это более тысячи человек.

Некоторых людей заставляют ехать под угрозой не продлить контракт.

"Отделения ОАО "Булочно-кондитерская компания „Домочай“" Могилевской области, в том числе районные отделения (к примеру, Костюковичи, Климовичи) под почти неприкрытой угрозой увольнения/непродления контракта заставляют ехать 25 октября в Минск на митинг За Лукашенко. Руководящий состав должен быть обязательно", - сообщает читатель Свабоды.

Гомель

Сообщения о массовом сборе сотрудников государственных учреждений на поездку в Минск 25 октября приходят почти со всех регионов.

"В Гомеле в школах собирают людей для поездки 25 октября в Минск. Люди отказываются, поэтому едут в основном директора и завучи», — пишет читатель из Гомеля.

На ряде предприятиях в этом городе за такую поездку обещают на работе два отгула.

В Минск приглашают поехать и сотрудников "Гомсельмаша", за что также обещают два отгула.

Полоцк

Из Полоцка в Минске людей собираются привезти уже в 7 утра. С какой целью, открыто не говорят.

"От каждого учреждения образования в Полоцке поступило распоряжение отправить по 6 человек (по крайней мере из дошкольных учреждений) 25 октября в Минск. Будут организованы автобусы с прибытием до 7:00 в Минск, возвращение в Полоцк примерно до 19.00. Насчет оплаты ничего не уточняется. Формат мероприятия, маршрут и так далее не уточняются», — сообщают читатели.

Гродно

Наиболее массово, как видно из сообщений, собирают педагогов.

"Я работаю в учреждении образования в Гродно. Сегодня из отдела образования было распоряжение собрать 5 человек для поездки в Минск", - пишет читательница Свободы.

Минск

Не отстает и столица. На провластный митинг, по словам читателей, собирают сотрудников завода "Кристалл".

"Под угрозой увольнения всем предписывают идти на провластный митинг 25 октября", - сообщают сотрудники этого предприятия.

В 13-й гимназии Минска, как пишут читатели, заставляют участвовать в митинге под роспись. За отказ грозят увольнением.

В Министерстве образования при этом сообщили, что «никаких общих мероприятий от министерства на запланировано».

На нескольких других предприятиях, откуда приходила информация, официально о поездке говоритт отказались: "что-то такое слышали, но никакой конкретики".
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Со всей Беларуси власти собирают подневольных людей, чтобы устроить в воскресенье большой митинг "ябатек"
 
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