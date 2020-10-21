Учителя как слуги режима: со всей Беларуси гонят на провластный митинг - в основном педагогов

Свабода узнало, как на него собирают участников. Радиоузнало, как на него собирают участников.





Как следует из сообщений в социальных сетях, в Минске 25 октября хотят собрать большой митинг в поддержку Лукашенко. Предыдущий задуманный таким образом митинг прошел на площади Независимости в Минске 16 августа. На нем выступил Лукашенко.





Но митинг "сторонников" Лукашенко, длбровольно-принудительно свезенных со всей страны, смотрелся весьма бледно на фоне прошедшего в тот же день в Минске Марша Свободы, на который собралось не 300 тысяч человек.





Как все будет выглядень сейчас, пока сказать сложно.





Могилев

"На выходные в пятницу или субботу только из Могилева выезжают целых два поезда по 18 вагонов в Минск на провластный митинг», — рассказал на условиях анонимности сотрудник железной дороги.





Два поезда по 18 вагонов - это более тысячи человек.





Некоторых людей заставляют ехать под угрозой не продлить контракт.





"Отделения ОАО "Булочно-кондитерская компания „Домочай“" Могилевской области, в том числе районные отделения (к примеру, Костюковичи, Климовичи) под почти неприкрытой угрозой увольнения/непродления контракта заставляют ехать 25 октября в Минск на митинг За Лукашенко. Руководящий состав должен быть обязательно", - сообщает читатель Свабоды.





Гомель

Сообщения о массовом сборе сотрудников государственных учреждений на поездку в Минск 25 октября приходят почти со всех регионов.





"В Гомеле в школах собирают людей для поездки 25 октября в Минск. Люди отказываются, поэтому едут в основном директора и завучи», — пишет читатель из Гомеля.





На ряде предприятиях в этом городе за такую поездку обещают на работе два отгула.





В Минск приглашают поехать и сотрудников "Гомсельмаша", за что также обещают два отгула.





Полоцк

Из Полоцка в Минске людей собираются привезти уже в 7 утра. С какой целью, открыто не говорят.





"От каждого учреждения образования в Полоцке поступило распоряжение отправить по 6 человек (по крайней мере из дошкольных учреждений) 25 октября в Минск. Будут организованы автобусы с прибытием до 7:00 в Минск, возвращение в Полоцк примерно до 19.00. Насчет оплаты ничего не уточняется. Формат мероприятия, маршрут и так далее не уточняются», — сообщают читатели.





Гродно

Наиболее массово, как видно из сообщений, собирают педагогов.





"Я работаю в учреждении образования в Гродно . Сегодня из отдела образования было распоряжение собрать 5 человек для поездки в Минск", - пишет читательница Свободы.





Минск

Не отстает и столица. На провластный митинг, по словам читателей, собирают сотрудников завода "Кристалл".





"Под угрозой увольнения всем предписывают идти на провластный митинг 25 октября", - сообщают сотрудники этого предприятия.





В 13-й гимназии Минска, как пишут читатели, заставляют участвовать в митинге под роспись. За отказ грозят увольнением.





В Министерстве образования при этом сообщили, что «никаких общих мероприятий от министерства на запланировано».





На нескольких других предприятиях, откуда приходила информация, официально о поездке говоритт отказались: "что-то такое слышали, но никакой конкретики".