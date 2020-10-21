В Беларуси хотят разрешить сдавать на водительские права с АКПП

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Фото: Myfin.by

По его словам, было много обращений от граждан на эту тему.



«Поэтому было решено включить этот пункт в законопроект. Ведь зачем усложнять процесс получения водительского удостоверения, если человек не собирается ездить на механической коробке? В этом вопросе мы прислушались к гражданам. Кстати, водительское удостоверение тоже будет с пометкой «только на автоматической трансмиссии», - сказал Александр Шевченко в интервью sb.by.

Что в итоге?

Получив такие водительские права, человек сможет ездить только на машинах «с автоматом». Если же водитель с таким документом сядет на авто с другой коробкой передач, он будет приравнен к лицу, у которого нет права управления, пояснил представитель МВД.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей.

