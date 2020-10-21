От 260 рублей за пуховик до 970 за тренч. Обзор верхней одежды от белорусских дизайнеров

Источник материала: Onliner Давайте утепляться. Осень уже даже не осень, а почти зима: в кожанке или ветровке не погуляешь. Советуем обратить внимание на верхнюю одежду от белорусских дизайнеров, потому как им сейчас нелегко. Обычно к этому времени года они предоставляют большой выбор всякого теплого, но в этот раз кто-то перерубил творческий поток, и новых коллекций совсем немного. Onliner выбрал самые классные куртки, пуховики и плащи из последних коллекций белорусских творцов. Предупреждение: будет дорого, но такие уж цены у наших дизайнеров.

Утепленная косуха из экокожи от LSD, 680 рублей

Скажем честно: если какой-то дизайнер жалуется на недостаток покупателей и на прочие особенности белорусской реальности, значит, он не очень старается. Классный «шмот» в любом случае найдет своего покупателя. Вот, например, бренд LSD: почти каждая их вещь становится бестселлером. Дизайнерская мысль плюс практичность равно любовь. Новинка этого года от LSD — удлиненная и утепленная косуха. По словам основательницы бренда, при создании этой модели используется какая-то крутая экокожа с хлопковым составом: «Можно быть уверенным в том, что куртка прослужит даже при интенсивной носке далеко не один сезон».





Плащ от ZNWR, 460 рублей

Новинка от ZNWR — двубортный влаго- и ветронепроницаемый плащ. Бренд родился в Минске, а потом пошел покорять Россию. И покорил: теперь сеть магазинов работает в Минске, Москве, Екатеринбурге и Питере (скоро открытие). Плащ крутой: нетривиальный цвет, минималистичный крой и модная длина. Такие вещи хороши тем, что избавлены от ненужных деталей вроде молний не к месту и карманов в форме сердечка, поэтому будут носиться долго, счастливо и подружатся с другими вещами из гардероба. Плащ есть еще в черном цвете.