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От 260 рублей за пуховик до 970 за тренч. Обзор верхней одежды от белорусских дизайнеров

21.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Давайте утепляться. Осень уже даже не осень, а почти зима: в кожанке или ветровке не погуляешь. Советуем обратить внимание на верхнюю одежду от белорусских дизайнеров, потому как им сейчас нелегко. Обычно к этому времени года они предоставляют большой выбор всякого теплого, но в этот раз кто-то перерубил творческий поток, и новых коллекций совсем немного. Onliner выбрал самые классные куртки, пуховики и плащи из последних коллекций белорусских творцов. Предупреждение: будет дорого, но такие уж цены у наших дизайнеров.

Утепленная косуха из экокожи от LSD, 680 рублей

Скажем честно: если какой-то дизайнер жалуется на недостаток покупателей и на прочие особенности белорусской реальности, значит, он не очень старается. Классный «шмот» в любом случае найдет своего покупателя. Вот, например, бренд LSD: почти каждая их вещь становится бестселлером. Дизайнерская мысль плюс практичность равно любовь. Новинка этого года от LSD — удлиненная и утепленная косуха. По словам основательницы бренда, при создании этой модели используется какая-то крутая экокожа с хлопковым составом: «Можно быть уверенным в том, что куртка прослужит даже при интенсивной носке далеко не один сезон».

От 260 рублей за пуховик до 970 за тренч. Обзор верхней одежды от белорусских дизайнеров

Плащ от ZNWR, 460 рублей

Новинка от ZNWR — двубортный влаго- и ветронепроницаемый плащ. Бренд родился в Минске, а потом пошел покорять Россию. И покорил: теперь сеть магазинов работает в Минске, Москве, Екатеринбурге и Питере (скоро открытие). Плащ крутой: нетривиальный цвет, минималистичный крой и модная длина. Такие вещи хороши тем, что избавлены от ненужных деталей вроде молний не к месту и карманов в форме сердечка, поэтому будут носиться долго, счастливо и подружатся с другими вещами из гардероба. Плащ есть еще в черном цвете.

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Теги: Минск
 
 
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Давайте утепляться. Осень уже даже не осень, а почти зима: в кожанке или ветровке не погуляешь. Советуем обратить внимание на верхнюю одежду от белорусских...
 
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