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Батарея в iPhone 12 Pro Max меньше, чем в iPhone 11 Pro Max
Источник материала: Onliner
Благодаря заявке на сертификацию у китайского регулятора TENAA стало известно, что флагманский «айфон» 2020 года располагает батареей меньшей емкости, чем его собрат 2019 года. В iPhone 12 Pro Max установлена батарея емкостью 3687 мАч, что на 282 мАч меньше, чем было в iPhone 11 Pro Max.
Также в заявке указано, что нынешний флагман комплектуется 6 ГБ оперативной памяти.
Листинг на сайте нидерландского Vodafone раскрыл емкость аккумуляторов и других смартфонов линейки iPhone 12. У mini будет батарея на 2227 мАч, у iPhone 12 и 12 Pro — по 2815 мАч.
Apple iOS, экран 5.8" OLED (1125x2436), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3190 мАч, 1 SIM
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Благодаря заявке на сертификацию у китайского регулятора TENAA стало известно, что флагманский «айфон» 2020 года располагает батареей меньшей емкости, чем его собрат...
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