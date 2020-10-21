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Батарея в iPhone 12 Pro Max меньше, чем в iPhone 11 Pro Max

21.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Благодаря заявке на сертификацию у китайского регулятора TENAA стало известно, что флагманский «айфон» 2020 года располагает батареей меньшей емкости, чем его собрат 2019 года. В iPhone 12 Pro Max установлена батарея емкостью 3687 мАч, что на 282 мАч меньше, чем было в iPhone 11 Pro Max.

Также в заявке указано, что нынешний флагман комплектуется 6 ГБ оперативной памяти.

Батарея в iPhone 12 Pro Max меньше, чем в iPhone 11 Pro Max

Листинг на сайте нидерландского Vodafone раскрыл емкость аккумуляторов и других смартфонов линейки iPhone 12. У mini будет батарея на 2227 мАч, у iPhone 12 и 12 Pro — по 2815 мАч.

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Благодаря заявке на сертификацию у китайского регулятора TENAA стало известно, что флагманский «айфон» 2020 года располагает батареей меньшей емкости, чем его собрат...
 
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