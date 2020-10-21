Чем теперь грозит белорусам подписка на канал NEXTA-Live

Телеграм-канал NEXTA-Live признан в Беларуси экстремистским. Naviny.by выяснили, что грозит гражданам за подписку и репосты информации из этого канала.



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NEXTA стал экстремистом

Суд Центрального района Минска признал информационный канал интернет мессенджера Telegram NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA экстремистскими материалами.

Решение было принято 20 октября, сообщает МВД в своем телеграм-канале. Заявление в суд подавало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

В МВД также отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для их исключения из списка экстремистских материалов.

Канал и его логотип уже включены в республиканский список экстремистских материалов. Этот список, который насчитывает 71 страницу, размещен на сайте Мининформации.

В пояснении министерства сказано, что решение суда Центрального района Минска подлежит немедленному исполнению в соответствии со статьей 314 Гражданского процессуального кодекса.

Как стало известно, милиционеры сейчас собирают факты экстремизма по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.

Таким образом, NEXTA-Live станет первым, но, судя по всему, не последним телеграм-каналом в списке экстремистских материалов.

Как конкретно будут наказывать?

Опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или из канала NEXTA-Live повлечет за собой административную ответственность.

Эта ответственность наступает по части 2 статьи 17.11 КоАП за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Виновные граждане могут получить штраф от 10 до 50 базовых величин (с конфискацией предмета административного правонарушения и орудий и средств совершения этого нарушения или без конфискации) или административный арест.

Таким образом, за перепост в социальных сетях информации NEXTA-Live или любой другой информации, на которой есть логотип этого канала, суд может дать гражданину штраф в размере до 1350 рублей или административный арест до 15 суток.

При этом по решению суда у нарушителя могут конфисковать компьютер, ноутбук или смартфон, с которого он выходил в интернет.

Например, если гражданина задержат на мирной акции протеста, а его телефон будет разблокирован и представители правоохранительных структур обнаружат, что задержанный является подписчиком NEXTA-Live, то это может быть расценено как хранение экстремистских материалов.

В этой связи российские юристы в соцсетях советуют своим гражданам, которые едут сейчас в Беларусь или уже находятся внутри страны, вообще удалить канал NEXTA из телефона, а также очистить кэш приложения, а заодно и историю браузера.

Опыта не занимать

У белорусских правоохранителей уже есть опыт борьбы с экстремистами и экстремистскими материалами в интернете.

В предыдущие годы по всей стране проходили суды по делам за распространение белорусами в социальных сетях фото и видео о деятельности групп анархистов. Причем все правонарушители проходили по той же части 2 статьи 17.11 КоАП.

Так, в 2017 году Хойникский районный суд наказал административным штрафом в размере 10 базовых величин 26-летнего местного жителя Максима Максименко за репост видеосюжета из группы «Революционное действие» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео было переопубликовано еще в декабре 2015 года, но административный протокол на Максименко милиция составила только в начале марта 2017 года.

«Если бы я удалил этот видеосюжет своевременно со своей страницы, то никакого бы дела не было. А то под ним было четыре комментария и один репост. Получается, что я способствовал распространению материалов под названием «Революционное действие», — рассказал Максим Максименко.

В 2019 году административный протокол за распространение экстремистских материалов был составлен в отношении гомельчанина Петра Марковского.

В милиции ему предъявили скан с его страницы в «Фейсбуке», на которой он в ноябре 2018 года сделал репост информации «Что делать, когда вас загоняют в БРСМ. Советы анархистов».

В том же году в Рогачеве за подобное правонарушение судили местного жителя Сергея Алексейкова. В сентябре 2018 года он поделился на своей странице в «Фейсбуке» публикацией анархистской группы «Прамень», которую перепостила другая группа — «За Европейскую Беларусь».

Как видим, по части 2 статьи 17.11 КоАП наказывают и за старые репосты в соцсетях, которые были сделаны несколько лет назад.

Нужно отметить, что за распространение информации с NEXTA-Live в Беларуси будут наказывать не только физических, но и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Речь идет, прежде всего, о журналистах.

По части 2 статьи 17.11 КоАП индивидуальный предприниматель может получить штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1350 до 2700 рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а юридическое лицо — от 100 до 500 базовых величин (от 2700 до 13 500 рублей) с конфискацией или без конфискации.