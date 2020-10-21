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Минэнерго: эксперты не выявили недостатков, препятствующих безопасному пуску первого блока БелАЭС

21.10.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 12-16 октября завершили предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго: эксперты не выявили недостатков, препятствующих безопасному пуску первого блока БелАЭС

Представители ассоциации изучили действия смен оперативного персонала блочного пульта управления энергоблоком при имитации условий нормальной эксплуатации станции, нарушения нормальной эксплуатации и аварий. Также они оценили внедрение 70 рекомендаций ВАО АЭС на основе наработанного опыта эксплуатации.

«На основании наблюдений, собеседований и рассмотрения документаций эксперты не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции», — подчеркнули в Минэнерго.

Финальный отчет проверки планируется передать администрации БелАЭС в конце 2020 года.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

В ночь на 11 октября в активной зоне реактора первого энергоблока началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция, блок вывели минимально контролируемый уровень мощности.

Энергетический пуск первого энергоблока, при котором он начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован на 7 ноября.

Ввести блок в эксплуатацию, при котором он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

 
 
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Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 12-16 октября завершили предпусковую партнерскую...
 
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