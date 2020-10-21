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Координационный совет настаивает на полном освобождении политзаключенных

21.10.2020 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Координационный совет выступил с заявлением. Его представители указывают, что изменение меры пресечения — это не освобождение.

«В последнее время мы наблюдаем процесс изменения меры пресечения политическим заключенным, — говорится в сообщении в телеграм-канале КС. — Под видом освобождения под домашний арест вышли семь человек, в том числе член президиума КС, известнейший юрист Беларуси и основоположница медиации в нашей стране Лилия Власова».

Но изменение меры пресечения — не освобождение, считают в КС. По мнению его представителей, это лишь изменение условий содержания и неловкая имитация, иллюзия, цель которой — ввести общество в заблуждение.

«Освобождение — это полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключенных. Напоминаем: пока ни одно уголовное дело не прекращено. Ни одно обвинение не снято», — отметил Координационный совет.

Помимо освобождения всех политзаключенных КС требует прекратить политическое преследование граждан, возбудить уголовные дела в отношении нарушителей прав граждан и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 10 октября в СИЗО КГБ состоялась встреча Александра Лукашенко с рядом оппозиционеров. После этой встречи из следственных изоляторов вышли на свободу несколько ее представителей. Им изменили меру пресечения.

 
 
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Координационный совет выступил с заявлением. Его представители указывают, что изменение меры пресечения — это не освобождение.
 
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