Источник материала: Ежедневник

Активистка Нина Богинская назвала «двуличием» распоряжение Лукашенко «не забирать Богинскую с площадей».

«У Позняка никогда не было охраны, были друзья, которые с ним встречались, иногда шли рядом. Я в то время была членом партии БНФ, но когда в ней произошел раскол, то сразу предупредила, что не буду сторонницей только позиции Пазняка, а буду поддерживать всех, кто борется за демократию, белорусский язык и наши символы. Вот это и делаю как могу», — сказала Нина Богинская, пишет «Радые Свабода» .

«Он [Лукашенко] якобы меня похвалил за преданность взглядам. А не сказал, что у меня полпенсии уже который год забирают (для оплаты многочисленных штрафов)? Разве это не репрессии? Уже который год я не плачу за транспорт, но теперь простые пассажиры узнают, приветствуют, выражают поддержку — и контролерам стыдно ко мне цепляться».

Она назвала «двуличием» распоряжение Лукашенко «не забирать Богинскую с площадей».

«Он хорошо знает мой возраст, что за 70 лет, и то, что у меня хроническое заболевание, у меня бывают приступы. Вот недавно перед маршем вызвали скорую. Так это милиционеры деньги экономят, когда не трогают меня на площадях, иначе потом проблем не оберешься, только и всего».

По словам Нины Богинской, символом протестов ее сделали журналисты и сами протестующие, прежде всего молодежь, а Лукашенко, как считает активистка, завидует людям, которые имеют настоящую, а не фальшивую популярность.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Что у меня забирают полпенсии, он не сказал?». Нина Богинская прокомментировала слова Лукашенко Активистка Нина Богинская назвала «двуличием» распоряжение Лукашенко «не забирать Богинскую с площадей».

«Пусть не хвалит Богинскую, это народ против него поднялся. Наша замечательная молодежь начала восстанавливать наши национальные символы, флаг и герб «Погоня», придумали флаги для каждого района, наделали сувениров, повсюду вывешивает бело-красно-белые флаги. Это значит, что вернется и белорусский язык, без которого не будет Независимости и власти народа. Жыве Беларусь!» — сказала Нина Богинская в комментарии для «Радые Свабода».