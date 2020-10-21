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Гаврилов: светлый, добрый ироничный ― каким был отец Димитрий Смирнов

21.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гаврилов: светлый, добрый ироничный - каким был отец Димитрий Смирнов

Российский священнослужитель и общественный деятель, протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими яркими высказываниями о демографии, материнстве и воспитании детей, скончался на 70-м году жизни, известно, что весной он перенес COVID-19. 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Протоиерей Димитрий Смирнов умер в Москве

Священнослужитель много выступал на радио и телевидении, его блогосфера включала значительную аудиторию. О выдающихся качествах отца Димитрия слушателям радио Sputnik рассказал председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Он был выдающийся проповедник, удивительный человек, который помогал нам преодолевать сложности, понять мир и глубокие истины, утверждая, что все наши благие дела по укреплению семьи, страны, должны быть основаны на вере, которая является источником нашего патриотизма. Он был удивительно светлым, добрым, ироничным", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий известного российского парламентария Сергея Гаврилова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вспоминает протоиерея Димитрия Смирнова; известный своими яркими цитатами священнослужитель ушел из жизни в 69 лет после...
 
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