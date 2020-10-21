Источник материала: Sputnik Беларусь

Причина недоумения проста: очередные голословные инсинуации об абсурдном преступлении Москвы против мира и спорта кажутся бессмысленными — и для продвижения антироссийской повестки, и для принятия мер по "наказанию" России.

Русофобия как инструмент

С одной стороны, с русофобской медиакампанией у Запада и так все хорошо. Еще инцидент с Алексеем Навальным не до конца отработан. Вроде бы нет никакой необходимости запускать свежую утку, особенно на столь высоком уровне — глав внешнеполитических ведомств и ключевых спецслужб. А с другой — предыдущий опыт, включая и историю с российским блогером, показывает, что на принятие каких-то по-настоящему серьезных и болезненных мер против Москвы можно в любом случае не рассчитывать.

В то же время синхронное выступление Вашингтона и Лондона свидетельствует о наличии общих целей, преследуемых обеими столицами.

Но о чем конкретно может идти речь?

Разгадку, скорее всего, стоит искать в реакции Токио и Сеула на выдвинутые обвинения. Правительство Японии отказалось от комментариев, взяв тайм-аут для сбора "соответствующей информации". Южнокорейские власти также предпочли отмолчаться.

Судя по всему, официальные лица и спецслужбы обеих стран — между прочим, ключевых союзниц Запада в регионе — не были заранее поставлены в известность об американо-британской операции и теперь вынуждены судорожно ориентироваться на местности, чтобы не подставиться и занять в итоге максимально аккуратную позицию. Как это сделал, например, Олимпийский комитет Японии, который заверил, что не ощутил воздействия кибератак на свою работу.

Так что с высокой вероятностью главной целью новой антироссийской кампании, как ни странно, является вовсе не наша страна, а остальной мир — и в первую очередь сам Запад. Русофобская же повестка выступает тут просто в качестве удобного привычного инструмента, а не самоцели.

Борьба за медиавлияние

Информационно-пропагандистское доминирование является важнейшей частью гегемонии США. А Великобритания традиционно составляет им в этом вопросе пару, поскольку именно совокупность самых влиятельных англоязычных СМИ по обе стороны Атлантики принято называть глобальным медиамейнстримом. Про особую же близость двух стран при сотрудничестве в политико-спецслужбистской сфере также давно и хорошо известно.

Постепенная деградация сверхдержавного могущества Соединенных Штатов и отчетливое ослабление закулисного влияния Соединенного Королевства на международной арене в последние годы стали обыденной реальностью. Однако данные процессы затрагивают главным образом экономические, бюрократические и некоторые политические механизмы.

В то же время есть сферы, в которых главенство двух держав до сих пор оставалось неоспоримым. Как невозможно сомневаться в первенстве американской армии в НАТО, так ни одно СМИ континентальной Европы не способно состязаться по влиятельности с британской Times или американским CNN. Не говоря уже о том, что именно за океаном находится центр контроля столь мощных инструментов манипуляции общественным мнением, как Twitter и Facebook.

Жесткая политика Вашингтона против RT или китайского по происхождению TikTok подтверждает, что там прекрасно отдают себе отчет в значимости таких структур. Но к тому, что у геополитических оппонентов есть собственные очень серьезные ресурсы медиавлияния, Штаты уже все-таки привыкли и просто принимают меры по сдерживанию их работы у себя.

Куда чувствительнее для американо-британского спецслужбистского и пропагандистского тандема стало бы появление конкурентов внутри самого Запада. А происходит именно это — и дело Навального стало свидетельством идущих крайне неприятных и нежелательных для них процессов.

Первая ласточка из Берлина

Из России скандал вокруг блогера может выглядеть продолжением набившего оскомину хода вещей, но на самом деле он по-своему уникален, поскольку целиком и полностью является творением Берлина.

Да, Германия воспользовалась стандартной русофобской повесткой, но она перехватила ее у "старших партнеров" и использовала в самостоятельной игре.

Немцы контролируют Навального. Он говорит то, что им нужно: от защиты "Северного потока — 2" до шпилек в адрес американцев, не выказывающих ему особой поддержки. Главным источником новостей для мира на несколько дней стали германские издания, а англоязычные СМИ были вынуждены все это цитировать и тиражировать.

В подобном контексте история про русских хакеров из ГРУ, атакующих Олимпиады, приобретает совершенно особый смысл. Фактически с ее помощью американцы и британцы стремятся окончательно вымыть из новостной повестки тему Навального — поскольку это, по сути, проект их конкурентов. Кроме того, Вашингтону и Лондону важно в целом вернуть себе контроль над глобальным медиаполитическим пространством, которое на некоторое время подчинила себе Европа во главе с немцами.

Ну а лучшего способа для этого, нежели выбить клин клином — то есть одну антироссийскую тему другой, — они придумать просто не смогли.

Хотя обе стороны тут используют крайне недружественную нашей стране риторику, по существу их разногласия играют на руку России (и многим другим странам), поскольку усиливают уровень конфликтности внутри Запада и стимулируют дальнейший его упадок.

Ну а тот факт, что Германии впервые удалось — пусть и ненадолго — перехватить контроль над мировым политико-информационным пространством, стоит воспринимать не как уникальное исключение из правил, а как первую ласточку. США и Великобритании имеет смысл потихоньку готовиться к утрате медиадоминирования, поскольку вызов им теперь бросают не только геополитические конкуренты, но и ближайшие союзники.

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