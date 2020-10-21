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Как выглядит теплый октябрь на Полесье

21.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смотрите в фотоленте Sputnik полесские зарисовки с берегов Припяти: яркий урожай осени и сельские жители, золотые листья парков и гуляющая детвора, обитатели леса и ранние закаты.

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Белорусское Полесье - удивительный край, сохранивший свою самобытность. Ему идут все поры года, но осень здесь выглядит по-особенному тепло и ярко.
 
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