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Машина есть почти у каждого третьего жителя. Интересные цифры о транспорте и дорогах на Могилевщине

21.10.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 1 млн 24,7 жителей Могилевской области в конце 2019 года приходилось 316,5 тыс. личных легковых машин. То есть авто было у каждого третьего жителя региона — такие данные приводит Mogilevnews.by со ссылкой на Белстат.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Протяженность автодорог общего пользования в Могилевской области составляет 15,4 тысячи километров, из них 11,7 тыс. км — с твердым покрытием. С начала 2020 года по ним перевезли 16,3 млн грузов, а за весь 2019-й — 20,5 млн тонн.

В сфере обслуживания населения пассажирские перевозки занимают ведущее место — более 75% от всего объема в 2019 году. За год объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом составил 136,1 млн человек. А например, услугами автобусов воспользовалось более 85 млн человек. То есть по статистике каждый из 1,24 млн жителей региона за год 110 раз проехал на автотранспорте, а на автобусе — около 68 раз.

Что касается организаций автотранспорта области, то в них работает 6,7 тысячи человек — чуть менее 2% от общего числа работающих в регионе. Более 70% работников организаций автотранспорта — мужчины, около 17% — работники в возрасте до 31 года.

 
 
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Есть данные о том, сколько поездок на транспорте сделал в среднем за год каждый из 1 млн 24,7 тыс. жителей области.
 
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