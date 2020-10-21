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Сегодня наступит пик метеорного потока Ориониды

21.10.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 21 октября, наступит максимум действия метеорного потока Ориониды. Об этом говорится в сообществе ASTROBEL TEAM.


Источник: ASTROBEL TEAM / ВКонтакте

Если небо будет безоблачным, то белорусы смогут увидеть до 20 метеоров в час.

Ежегодно с первых чисел октября до первых чисел ноября на Земле наблюдается метеорный поток Ориониды. Он был открыт в 1869 году — этот метеорный поток порожден периодической кометой 1Р/Галлея.

Любопытно, что с данной кометой связан еще один метеорный поток — Аквариды, который наблюдается в первых числах мая. Максимум действия метеорного потока Ориониды приходится на 21 октября.

Ориониды очень быстрые метеоры. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью 66 километров в секунду. В период максимума в ночном небе можно наблюдать до 20−25 метеоров в час. Хотя в прошлом Ориониды имели некоторые отдельные всплески активности, в 2020 году астрономы не ожидают большой интенсивности этого метеорного потока.

 
 
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Ежегодно с первых чисел октября до первых чисел ноября на Земле наблюдается метеорный поток Ориониды.
 
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