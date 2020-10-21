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Белорусскому музыканту дали 15 суток ареста за выступление на уличном концерте

21.10.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыканту белорусской группы Laudans Андрею Лугину дали 15 суток ареста за вчерашнее выступление в районе столичной улицы Ангарской. Об этом сообщила его супруга.


Фото: vk.com/laudans

Вчера вокалиста группы Laudans Андрея Лугина задержали после выступления на Ангарской. Сегодня прошел суд по его делу: судья Анастасия Осипчик присудила Андрею 15 суток ареста. Об этом жена Лугина Вероника написала у себя в Facebook.

Брат Андрея уточнил TUT.BY, что музыканта осудили по статье 23.34 КоАП. Где сейчас находится задержанный, родственник точно не знает.

Вот как проходят концерты группы Laudans:

Напомним, что вечером 19 сентября в районе той же Ангарской после дворового концерта задержали белорусских музыкантов Александра Помидорова и Владислава Новожилова (известен как Lesley Knife). Оба получили по восемь суток ареста.

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Музыканту белорусской группы Laudans Андрею Лугину дали 15 суток ареста за вчерашнее выступление в районе улицы Ангарской. Об этом сообщила его супруга.
 
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