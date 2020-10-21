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Найдена пропавшая тектоническая плита
Источник материала: Tut.by
Тектоническую плиту обнаружили в северной части Канады. Ученые считают, что полученные сведения помогут в прогнозировании вулканических извержений и нахождении запасов полезных ископаемых, рассказывает
Исследование
Эта гипотетическая плита, которую называют плитой Воскресения, якобы сформировала особый тип вулканического пояса вдоль Аляски и штата Вашингтон. Она должна была быть третьей тектонической плитой между двумя основными — известными как Кула и Фараллон, — которые уже тоже практически исчезли.
Геологи из Хьюстонского университета (США) полагают, что нашли пропавшую тектоническую плиту на севере Канады. Для того чтобы «увидеть» ее, они использовали топографические изображения мантии и компьютерную томографию земных недр. Кроме того, исследователи применили метод так называемого разворачивания плит и технологию трехмерного картирования.
Таким образом, ученые смогли узнать, как выглядели тектонические плиты Тихого океана в ранний кайнозойский период, который начался около 66 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. На границе Тихого океана, как полагают авторы работы, и могла существовать плита Воскресения.
Ее обнаружение, по мнению геологов, должно помочь в прогнозировании извержений вулканов и месторождений полезных ископаемых. Ведь вулканы и выходы на поверхность полезных ископаемых как раз находятся на границах тектонических плит.
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Исследование опубликовано в GSA Bulletin.
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