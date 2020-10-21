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«Хочется, чтобы белорусы вернулись домой». Глава Минцифры Украины про белорусских айтишников

21.10.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

dev.by обсудил с вице-премьером и министром цифровой трансформации Украины Михаилом Фёдоровым реалии украинского ИТ, будущее Diia City и привлечение в страну белорусских айтишников. Приводим из этого интервью цитаты, касающиеся сотрудников белорусской ИТ-сферы.


Михаил Федоров. Фото: fedorov1991 / Facebook

Михаил Фёдоров — самый молодой (29 лет) министр в правительстве Дениса Шмыгаля, да и во всей истории независимой Украины. Он продвигает «государство в смартфоне», проект украинского «ПВТ» Diia City и концепцию помощи белорусским айтишникам с релокейтом.

В интервью с dev.by Михаил сказал, что не хотел бы, чтобы Украина стала страной, которая забрала чужих специалистов.

— Мы бы хотели быть партнерской площадкой, ведь для нас это дополнительное развитие бренда Украины в мире и дополнительная возможность социализации в ИТ-направлении. Если кто-то останется, будет супер, ну, а так, думаю, мы просто — временная площадка, — отметил он. — Хочется, чтобы белорусы вернулись домой, в нормальную Беларусь, и у них там все получалось. Пусть там будет ПВТ 3.0 и еще более хорошие условия, чем у нас.

— Спасибо, будем верить. Получается, массового притока белорусских ИТ-специалистов вы не ждете?

— Не знаю. Круто было бы сказать, что мы тут целимся в это все. Для меня эта ситуация с приездом белорусских специалистов — хорошая возможность показать Верховной раде и Кабмину, что мир меняется. Да, из Беларуси люди переезжают из-за проблем, но в целом по всему миру это происходит иначе: люди просто выбирают, где лучше жить. Или мы будем быстро принимать решения и создавать лучшие условия, или еще 20 лет будем думать.

Президент принял два указа — про Diia City и про белорусов. Правящая партия заявила, что один из приоритетов на ближайшие три месяца — принять закон о Diia City. Но это не фундаментальное решение проблемы — нужно также развивать образование, совершенствовать налоговую систему, развивать бренд страны в мире — дать возможность компаниям открывать у нас счета онлайн, а не ждать, пока в какой-то стране станет плохо и к нам переедут. Так что для нас это возможность провести быстрые изменения и сделать краш-тест на специалистах из других стран.

 
 
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dev.by обсудил с вице-премьером и министром цифровой трансформации Украины Михаилом Фёдоровым реалии украинского ИТ, будущее Diia City и привлечение в страну...
 
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