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Суммарные оборонные расходы стран НАТО в 2020 году составят $1,09 трлн

21.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составят $1 092,5 млрд, что почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в опубликованном в среду статистическом докладе о военных расходах альянса.

Из этих денег оборонные расходы США составят $784,95 млрд, расходы государств Европы и Канады - $307,53 млрд.

 
 
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Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составят $1 092,5 млрд, что почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году.
 
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