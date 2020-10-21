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Суммарные оборонные расходы стран НАТО в 2020 году составят $1,09 трлн
Источник материала: АФН
Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составят $1 092,5 млрд, что почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году.
Об этом говорится в опубликованном в среду статистическом докладе о военных расходах альянса.
Из этих денег оборонные расходы США составят $784,95 млрд, расходы государств Европы и Канады - $307,53 млрд.
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Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составят $1 092,5 млрд, что почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году.
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