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Лукашенко дал новые права компании Каричей

21.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал 20 октября указ № 370, которым предоставил ряд прав заказчику экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир». Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

По указу, для сокращения времени разработки проектов инвестор получил право разрабатывать проектную документацию на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), утверждать и изменять ее без корректировки всего градостроительного проекта.

Также ему разрешили:

определять стоимость долевого строительства на основании фактически понесенных затрат;

временно изымать и бесплатно использовать для нужд строительства подлежащие сносу здания и сооружения на территории комплекса;

создавать товарищества собственников жилья.

Выручка компаний братьев Каричей в Беларуси упала
«Минск-Мир» — это проект застройки площадей бывшего аэропорта Минск-1. Многие жилые дома в этом районе сданы и заселяются. В 2015 году застройщиком площадки на уровне президента выбраны структуры DANA HOLDINGS LIMITED. За холдингом стоят братья Каричи. По данным на 2017 год, ориентировочная стоимость всего проекта — $3,5 млрд. Изначально завершение строительства планировалось в 2025 году, позже сроки сдвинули до 2027-го. Тем не менее застраивается огромная территория весьма интенсивно.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал 20 октября указ № 370, которым предоставил ряд прав заказчику экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир». Об этом...
 
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