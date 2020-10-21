В Витебске улучшили граффити БРСМ









Граффити неподалеку от Октябрьского райисполкома. Фото Сергея Серебро





Рисунок на стенах технического помещения у дома №11 корпус 1 на Смоленской улице появился четыре года назад в рамках кампании «Молодежь — городу», организованной Октябрьским райкомом БРСМ.





Теперь граффити, находящееся неподалеку от Октябрьской администрации, которую возглавлял «прославившийся» Сергей Сташевский, украсило изображение национального бело-красно-белого флага.





Отметим, что человек, рисовавший флаг, отнесся с уважением к работе художника, создавшего этот стрит-арт в стиле art naïf, и добавил новое изображение между «створками» диптиха — на серую металлическую дверь.