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На всех не хватит тюрем! Политолог Егоров запустил флэшмоб в соцсетях в поддержку Марии Колесниковой
Источник материала: Партизан
В коротком видео политолог, основатель Центра европейской трансформации Андрей Егоров призывает всех записывать видео со словами Марии Колесниковой и публиковать их в соцсетях.
«Марию Колесникову упекли в тюрьму за ее слова. Теперь мы повторяем их. На всех не хватит тюрем!
Записывайте видео со словами Марии и публикуйте в соцсетях! Вы можете найти ее слова по
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На всех не хватит тюрем! Политолог Егоров запустил флэшмоб в соцсетях в поддержку Марии Колесниковой
В коротком видео политолог, основатель Центра европейской трансформации Андрей Егоров призывает всех записывать видео со словами Марии Колесниковой и...
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