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МВД: «Девушка повредила милицейский бус, возбуждено уголовное дело за хулиганство» (видео)

21.10.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о том, что в Витебске сотрудники областного управления собственной безопасности и сыщики Октябрьского РОВД установили личность девушки, которая подозревается в повреждении служебного автомобиля.

«Случай имел место днем 4 октября возле дома №74 по Московскому проспекту, где 20-летняя жительница областного центра участвовала в протесте. Во время потасовки с правоохранителями она несколько раз ударила ногой по микроавтобусу Ford Transit, в результате чего была повреждена задняя дверь», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Там добавили, что следователи дали правовую оценку действиям витеблянки и возбудили уголовное дело за хулиганство.

«Милиционеры при выполнении служебных обязанностей находятся под особой защитой государства, а подобные случаи не остаются без внимания. Каждому противоправному факту будет дана соответствующая юридическая оценка», — заявили в МВД.

 
Теги: Витебск
 
 
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В МВД сообщили о том, что в Витебске сотрудники областного управления собственной безопасности и сыщики Октябрьского РОВД установили личность девушки, которая...
 
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