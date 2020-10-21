МВД: «Девушка повредила милицейский бус, возбуждено уголовное дело за хулиганство» (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о том, что в Витебске сотрудники областного управления собственной безопасности и сыщики Октябрьского РОВД установили личность девушки, которая подозревается в повреждении служебного автомобиля.

«Случай имел место днем 4 октября возле дома №74 по Московскому проспекту, где 20-летняя жительница областного центра участвовала в протесте. Во время потасовки с правоохранителями она несколько раз ударила ногой по микроавтобусу Ford Transit, в результате чего была повреждена задняя дверь», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Там добавили, что следователи дали правовую оценку действиям витеблянки и возбудили уголовное дело за хулиганство.

«Милиционеры при выполнении служебных обязанностей находятся под особой защитой государства, а подобные случаи не остаются без внимания. Каждому противоправному факту будет дана соответствующая юридическая оценка», — заявили в МВД.