Адвокат рассказал о деле Статкевича

Следственных действий в отношении оппозиционного политика Николая Статкевича, который уже почти четыре месяца находится под стражей, не проводится с сентября, сообщил БелаПАН адвокат Владимир Созончук.





По его словам, он посещал политика в Жодинском СИЗО несколько дней назад. «С тех пор как 29 августа ему объявили о продлении срока заключения еще на два месяца, ничего не происходит. Тогда следователь задала ему ряд вопросов, но его позиция — на них не отвечать. Воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. И протоколы разные он подписывать отказывается. Говорит, что научен предыдущими участиями в процессах», — сказал Созончук.

Адвокат отметил, что со здоровьем у Статкевича все «более или менее нормально». «Ранее он приболел, но уже восстановился», — добавил защитник.

Также Созончук рассказал, что ему ограничивают возможности защиты новых клиентов. «На мои уведомления о принятии защиты новых клиентов в Следственном комитете ответили, что меня не допускают к защите, так как я уже являюсь защитником Николая Статкевича и блогера Дмитрия Козлова. Мол, интересы одних подзащитных находятся в противоречии с интересами других», — отметил адвокат.

По словам Созончука, 19 октября с ним заключили договор на защиту активиста кампании «Европейская Беларусь» Павла Юхневича, который обвиняется по ст. 293 УК (массовые беспорядки). «Я опять послал уведомление о принятии защиты, чтобы получить разрешение посетить подзащитного в СИЗО. Третий день жду ответа. Если мне снова откажут, буду обжаловать», — заявил Созончук.

По мнению адвоката, все это происходит потому, что он постоянно отказывается давать подписку о неразглашении, не видя для этого правовых оснований.

Супруга Статкевича Марина Адамович рассказала БелаПАН, что следственные органы отказывают ей во встречах с мужем, хотя законодательство видеться с родственниками разрешает. «Я писала заявления на свидания с Николаем, однако руководство Следственного комитета считает мою встречу с мужем нецелесообразной», — сказала она.

Адамович отметила, что в письмах от мужа, «которые приходят с опозданием в 10 и более дней, он пишет, что бодр и полон оптимизма».

иколай Статкевич был задержан 31 мая, когда направлялся на пикет по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест.

8 июля Статкевичу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Политика признали подозреваемым и арестовали.

30 июля Следственный комитет сообщил, что в отношении Николая Статкевича возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам).

19 августа стало известно, что Статкевича из СИЗО № 1 МВД в Минске перевели в Жодино. 29 августа ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца.

Правозащитники признали Статкевича политзаключенным.