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Часть микрорайона Зеленый Луг в Минске осталось без света
Источник материала: Навiны
Из-за повреждения в электрощите 10 кВТ отсутствует электричество в части микрорайона Зеленый Луг в Минске. Об этом БелаПАН сообщил начальник сектора идеологической работы и общественных связей РУП «Минскэнерго» Михаил Юдин.
В частности, с 14 часов 21 октября электричества нет в домах по Логойскому тракту, улицам Гамарника и Кольцова.
«На месте аварии работают оперативные бригады. Как ожидается, электричество появится в домах через полтора часа», — сообщил Юдин.
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Из-за повреждения в электрощите 10 кВТ отсутствует электричество в части микрорайона Зеленый Луг в Минске. Об этом БелаПАН сообщил начальник сектора...
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