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Часть микрорайона Зеленый Луг в Минске осталось без света

21.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за повреждения в электрощите 10 кВТ отсутствует электричество в части микрорайона Зеленый Луг в Минске. Об этом БелаПАН сообщил начальник сектора идеологической работы и общественных связей РУП «Минскэнерго» Михаил Юдин.

Часть микрорайона Зеленый Луг в Минске осталось без света

В частности, с 14 часов 21 октября электричества нет в домах по Логойскому тракту, улицам Гамарника и Кольцова.

«На месте аварии работают оперативные бригады. Как ожидается, электричество появится в домах через полтора часа», — сообщил Юдин.

 
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Из-за повреждения в электрощите 10 кВТ отсутствует электричество в части микрорайона Зеленый Луг в Минске. Об этом БелаПАН сообщил начальник сектора...
 
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