Часть микрорайона Зеленый Луг в Минске осталось без света

Из-за повреждения в электрощите 10 кВТ отсутствует электричество в части микрорайона Зеленый Луг в Минске. Об этом БелаПАН сообщил начальник сектора идеологической работы и общественных связей РУП «Минскэнерго» Михаил Юдин.





В частности, с 14 часов 21 октября электричества нет в домах по Логойскому тракту, улицам Гамарника и Кольцова.

«На месте аварии работают оперативные бригады. Как ожидается, электричество появится в домах через полтора часа», — сообщил Юдин.