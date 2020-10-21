Кто из прививки от гриппа сделал цепь, на которой сидят врачи и пациенты

Привика от гриппа — хорошее, казалось бы, дело — в руках Минздрава превращается в цепь принуждения, на которой сидят врачи и пациенты. На врачей давят планами, на пациентов — ответственностью перед законом. Как работает эта дивная система и кто за этим стоит, выясняли Naviny.by.



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В Беларуси идет прививочная кампания по профилактике гриппа. Минздрав запланировал привить более 3,5 млн человек — это примерно 40% населения. За бюджетные деньги закуплено соответствующее количество доз вакцин, цена вопроса — не менее 1 млн долларов. Освоить такой объем препаратов — задача не из легких, выполнить которую, в соответствии с Нацпланом прививок, необходимо к ноябрю.

Что нас настораживает в этой прививочной кампании, так это давление на врачей и родителей детей, которых власть озаботилась защитить от вируса любой ценой.

Раскручиваем цепочку давления

Крайним и самым слабым звеном в системе стали родители детей, являющихся одним из самых уязвимых перед вирусами слоев населения. На родителей давит авторитет школ, детских садов и безапелляционный тон системы здравоохранения.

В середине сентября нашумело объявление из СШ № 83 Минска. В нем родителей пугали ответственностью перед законом за отказ от прививок.





«Если родители без уважительной причины отказываются от проведения прививок своим детям, то это расценивается как нарушение закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, прав ребенка на жизнь и здоровье», — говорилось в объявлении.

Директор этой школы Глеб Калачевский в разговоре с Naviny.by отметил, что такое объявление им направили из поликлиники № 12.

«Ситуация двоякая, каждый может перетягивать одеяло на свою сторону... К сожалению, поликлиника каждый раз придумывает что-то новое. На школу возложили несколько больше, чем должно было бы быть, наверное. А раздачей занимались мы, но того документа, который прислала поликлиника», — рассказал директор школы.

Глеб Калачевский добавил, что после возмущения общественности медицинские работники сделали единую форму для учреждений образования, «чтобы это не раздражало часть родителей, сделали объявление в приемлемой для чтения форме».

Однако позднее в одном из детских садов столицы для родителей разместили объявление, где жирными буквами напечатано, что «прививки от гриппа являются обязательными» (забегая вперед, заметим, что это не так).

Второй документ позволяет говорить о том, что давление для Минздрава — это всё же системное правило.





Третий элемент пазла — давление на врачей. В медицинском телеграм-чате опубликован ряд фотосвидетельств того, что на врачей из поликлиник столицы повесили обязанность обеспечить план по прививкам.









Доходит до абсурда: судя по фото, гинекологическое отделение должно вырабатывать норму в 50 привитых пациентов еженедельно, стоматологическое — 25, не говоря уже о терапевтах (2100 прививок за два неполных месяца). Врачи с этим требованием, мягко говоря, не согласны.

В чем опасность прививок под давлением?

О конфликтной ситуации Naviny.by поговорили с врачом первой категории, директором медцентра «Добрый Доктор» Александром Дечко. Сам врач является сторонником прививок, при этом говорит о наличии проблемы в этом вопросе и называет ее источник: «У людей очень сложное отношение к вакцинации, основанное на большом количестве недостоверной информации».

Доктор рассказал о рациональном поведении родителя при решении вопроса, прививать или нет своего ребенка.

«Перед тем, как провести вакцинацию, родители должны дать свое информированное согласие на медицинское вмешательство. Вакцинация является медицинским вмешательством. Родители имеют право знать, какой вакциной планируют прививать ребенка (название, производитель), и всё, что касается побочных эффектов и осложнений, а также как себя вести в день прививки и после нее», — рассказывает Александр Дечко.

Не будучи достаточно информированным, перепуганный «ответственностью перед законом» и «обязательностью» родитель может принять неверное решение. Надо понимать, что при всей безусловной пользе вакцинации существуют противопоказания к прививкам от гриппа: наличие заболевания в острой фазе, целый перечень хронических заболеваний, аллергия на сам препарат.

Есть категории граждан, для которых прививка от гриппа обязательна. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые с некоторыми хроническими заболеваниями, дети и взрослые, которые находятся в учреждениях с круглосуточным пребыванием, и некоторые другие категории граждан. Все остальные могут сделать прививку, а могут отказаться, написав отказ, объяснять причину не обязательно.

Наш собеседник видел объявления об обязательности прививки от гриппа. «Нет, это не так», — говорит Александр Дечко.

«Вакцинация — это очень полезно и правильно, но она не является обязательной, несмотря на всю свою пользу. Если у родителей есть желание не прививать, то они могут не прививать. Если они не хотят прививаться той вакциной, которая есть в наличии, они могут выбрать другую и привиться в другом учреждении. Никакой ответственности за это нет. Что касается прав и обязанностей родителей, то закон “О здравоохранении” дает право родителям прививать детей или отказаться от прививки», — пояснил специалист.

«Это нарушение закона “О здравоохранении”»

Юрист, директор юридической компании «Медицинское право» Екатерина Орловская уже двадцать лет прививает своих детей от гриппа. В комментарии для Naviny.by она отметила, что «прививки — это вещь хорошая, но и подход к ним должен быть правильный».

«В таких требованиях, которые распространяются через школы для родителей, почему-то прибегают к запугиванию, что неправильно. В этих объявлениях содержится очень мало информации о том, какая прививка будет проводиться, какая страна производитель, когда будет проводиться. Таким образом, не предоставляется возможность выбора законному представителю ребенка для принятия осознанного решения», — говорит Екатерина Орловская.

Непредоставление полной и достоверной информации — это нарушение закона «О здравоохранении», уверена юрист.

Причиной, почему система нарушает закон, запугивая пациентов, эксперт называет пережитки советского прошлого.

«Это часть системы здравоохранения, когда закуплена вакцина и надо отчитаться по ней, при этом на качество вакцинации мало кто обращает внимания. Это пережитки советского прошлого, когда такие методы применялись повсеместно», — диагностирует проблему Екатерина Орловская.

Выход из круговой поруки

В медицинском сообществе высказывается критика прививочных мероприятий в исполнении Минздрава: «выполнить и перевыполнить — злейшее из зол».

Врачи и пациенты имеют дело с последствиями недостоверной статистики и ощутимой растратой средств. Медики говорят, что «принудиловка» приведет к припискам в выполнении плана и вылитым в ведро вакцинам.

Ресурсы было бы рационально тратить на адекватные семинары, информационную работу с населением. «При честной статистике было бы очевидно, что не надо закупать столько российского “Гриппола”, лучше закупить адекватное количество импортных», — добавляют врачи в частном порядке.

Официальная позиция Минздрава

16 октября Naviny.by сделали запрос в Минздрав с просьбой высказать официальную позицию по поводу давления на пациентов в указанных объявлениях и манипулирования общественным мнением. На момент публикации статьи ответ из ведомства еще не поступил.

Мы опубликуем позицию Минздрава, как только чиновники найдут время ответить на наш запрос.