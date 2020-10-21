Класковский: демонстрируя заботу о безопасности сторонников, Лукашенко невольно проговаривает фобии

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко помнит, что много натворил, многих обидел, не верит в обещания и благородство, зато верит в свою звезду, считает политический обозреватель Александр Класковский.

«Уходи!» – одно из главных требований белорусских протестов, сотрясающих страну после выборов 9 августа. Александр Лукашенко, в свою очередь, рефреном твердит, что наелся власти и не собирается держаться за нее посиневшими пальцами (вчера сказал снова). Однажды даже признал, что «немного пересидел». Однако уходить явно не рвется, пишет политический аналитик Александр Класковский.

Сразу возникает вопрос: если наелся, если не хочет держаться посиневшими пальцами, то зачем было идти на выборы нынешнего года, которые привели к острейшему внутриполитическому кризису? Ведь наверняка Лукашенко знал реальную социологию, незавидные, далекие от пропагандистской дезы действительные цифры своей популярности.

Но он пошел. Причем сразу была избрана тактика бесцеремонной нейтрализации, брутального подавления оппонентов, игры без правил (а иначе как выиграть, если рейтинг ниже плинтуса?).

Этот политический и правовой беспредел, в общем-то, и вывел на улицы массу белорусов. Так что вождь режима, не пожелавший уйти вовремя и красиво (ну, относительно красиво), в общем-то, сам накликал сегодняшние проблемы на свою голову.

Так почему же он так упорно не хочет уходить? 20 октября, обращаясь к назначенцам, Лукашенко пояснил: «Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня». Дескать, политические противники «порвут на куски».

Этот мотив звучит в его объяснениях постоянно. Мол, давно ушел бы на покой, но не могу отдать на растерзание страну и соратников, людей системы и преданных системе.

Однако очень похоже на то, что, демонстрируя заботу о безопасности подчиненных и сторонников, Лукашенко волей-неволей проговаривает собственные фобии. Именно соображения личной безопасности и безопасности семьи могут блокировать в его сознании любые варианты транзита власти.

Сейчас по всем признакам он пытается протащить свой вариант Конституции и сымитировать его народную поддержку. Не факт, что конституционная реформа в таком исполнении приведет к его уходу если не на пенсию, то хотя бы на какую-то почетную позицию по образцу Нурсултана Назарбаева.

Вполне вероятно, что Лукашенко просто пытается затянуть время, перемолоть протесты, пустить пыль в глаза и обществу, и Западу, и Москве, чтобы в итоге всех обвести вокруг пальца и банально остаться на своем посту.

Да, чем дальше, тем это рискованнее. Унять амбиции и фобии, аккуратно подобрать преемника? Но он помнит, что много натворил, многих обидел, не верит в обещания и благородство, зато верит в свою звезду. И готов драться за власть даже с автоматом в руках.

Так что узел белорусского политического кризиса может затянуться еще туже.