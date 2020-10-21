Дистанционка и цифровые технологии: педагоги осваивают новые методики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Белорусские учителя вместе с зарубежными коллегами обсудили, как наладить коммуникацию между семьей и школой в условиях дистанционного обучения - они смогли это сделать во время Международной педагогической конференции "Подготовка кадров для цифровой экономики", которая прошла в очном и заочном форматах в девяти странах.

В стратегической сессии конференции приняли участие более 350 учителей из разных стран мира.

Участники мероприятия обсудили дистанционное обучение в условиях пандемии, поговорили не только об успешных, но и неудачных цифровых образовательных практиках. Педагоги объединились в команды и совместно работали над поиском эффективных методов взаимодействия между семьей и школой в условиях дистанционного обучения.

"По итогам сессии были разработаны практические решения и создана общая база знаний", - рассказали организаторы конференции.

Среди участников были и представители минской школы.

"Нам удалось разработать решения, которые школа может предложить семье для преодоления сложности в условиях "дистанта", цифровой трансформации образования. Также мы обменялись решениями и получили обратную связь от участников из других стран", — рассказала учитель начальных классов минской ГУО "Средняя школа №111" Инга Тихоновецкая.

Также в конференции приняли участие педагоги из России, Израиля, Испании, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекиистана.

Организаторами конференции выступило ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке Россотрудничества в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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