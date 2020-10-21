Россельхознадзор запретил груши из Гродненской области

Как сообщает служба, причиной этого решения стали участившиеся попытки ввоза груш из санкционных стран под видом белорусской продукции. Запрет будет действовать до проведения переговоров с белорусской стороной и выяснения причин создавшейся ситуации.





По данным Россельхознадзора, 16 октября на складе ООО "Альфа-Транс терминал" (Смоленская область) был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии груш в 19 тонн. Продукция была ввезена в Россию из Беларуси в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений этой страны. Производителем груш в соответствии с выданным фитосанитарным сертификатом является КФХ "Нюнько Р.А.", расположенное в Щучинском районе Гродненской области. 19 октября белорусское компетентное ведомство подтвердило подлинность документа и факт его выдачи.





Однако при проведении осмотра грузового отсека автомобиля было установлено, что на каждом ящике имеются следы удаления маркировки. На трёх ящиках выявлены этикетки, которые указывают, что страной происхождения груш является Польша.





"Несмотря на заверения белорусской стороны в легальности поставляемой в Россию продукции, ранее проводимые инспекции Россельхознадзора продемонстрировали обратное: белорусские предприятия технически не способны производить такой объем продукции, который отправляется в Россию, - говорится в сообщении. - Россельхознадзор в очередной раз выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием действенного контроля со стороны Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси за выдачей фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам в России".