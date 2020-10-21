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Беспредел в законе: парень сфотографировался с гидрантом водомета, а на него завели уголовное дело

21.10.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никита Игнатюк после 15 суток ареста задержан еще на 72 часа и проходит подозреваемым по уголовному делу.

Беспредел в законе: парень сфотографировался с гидрантом водомета, а на него завели уголовное дело
Никита Игнатюк отбыл 15 суток, однако снова задержан на 72 часа. Александр Игнатюк рассказал “Первому региону”, что за эти 15 суток к Никите не пускали адвоката. Защитник говорит, что доставка в отдел была жёсткой.

“Никита Игнатюк после административного ареста на 15 суток, задержан и находится в ИВС на Окрестина, как подозреваемый по ст. 342 ч.1 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Вчера, во второй половине дня, был первый допрос следователем в присутствии адвоката. Никита вину не признает. В деле есть еще два объяснения Никиты, которые были взяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках предварительной проверки по уголовному делу по данной статье. Никита изначально вину не признавал, показания не менял.

Главным доказательством совершения Никитой противоправных действий в материалах дела, со слов адвоката, является сюжет на ОНТ, в котором Никиту обвинили в «разукомплектовании водомета». Никита назвал этот сюжет клеветой.


Сейчас мы будем активно разыскивать автора этого сюжета (те самые «коллеги», о которых писать считается признаком дурного тона) для того, чтобы адвокат смог поговорить и взять предварительные объяснения в рамках своих полномочий“, – рассказал Александр Игнатюк.
 
 
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Никита Игнатюк после 15 суток ареста задержан еще на 72 часа и проходит подозреваемым по уголовному делу.
 
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