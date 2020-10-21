Источник материала: Myfin

​Активность новичков, изменения в мебельной тематике, камбэк Kit.by – исследование видимости за сентябрь

Финансово-аналитические порталы





Четверка лидеров за август и сентябрь приросла в видимости и сохранила свои места: Myfin.by – +4,58%, Bankibel.by – +5,83%, Finance.tut.by и Benefit.by – в среднем +0,45%.

Select.by и Vibery.by выпадают из ТОПа на 12-ю и 13-ю строки. Их прежние места заняли Belfin.by и Byfin.by: 7-я и 8-я строки соответственно.

Bestmoney.by пропал не только из ТОП-10, но и из всего рейтинга, а его место в десятке теперь занимает Pomoshkredit.by. Судя по настроенному 301 редиректу, проект сменил основной домен.





Банки





Средняя видимость тематики увеличилась по сравнению с июльскими показателями, вырос спрос на банковские продукты, в основном кредиты.





Идея Банк поднялся с 6-го на 4-е место, и из-за этого Альфа-Банк спустился на 5-ю позицию.

Банк Дабрабыт продолжает набирать обороты (+4,43%) и укрепляется на 9-й строчке (+1 позиция).

Авто

Спрос на покупку новых или б/у авто восстановился и приблизился к показателям июля, поэтому критических падений видимости в рейтинге не отмечается.





Прирост на 8,9% позволил Ab.onliner.by переместиться с 3-й на 2-ю позицию, обойдя при этом Avto.abw.by.

Atlantm.by совершил прыжок с 8-го на 5-е место. Одна из причин – рост позиций в частотных запросах, связанных с Geely Atlas. Отметим, что страница была добавлена в мае.





Видимость у Automechta.by упала на 7%, что привело к потере 3 позиций и перемещению на 8-ю строку

Недвижимость

Сентябрь для категории недвижимости прошел без значительных и аномальных изменений.

Восемь сайтов из десяти занимают прежние места в рейтинге.

Realt.by прибавил 5% видимости и переместился на вторую позицию, обогнав Re.kufar.by (-3,8%).

Замыкает ТОП-10 новый участник By.m2bomber.com. Даже незначительный рост видимости на 0,6% в стабильной категории недвижимости позволил оставить за собой Pro-n.by и Irr.by.

Бытовая техника

У лидеров рейтинга (21vek.by и 5element.by) отмечается снижение видимости в среднем на 4%.

Сайты, занимающие 4–6-е места (7745.by, Amd.by и Imarket.by), выросли на 5%, 11% и 6% соответственно.





Трижды за месяц в Яндексе наблюдались колебания в выдаче, что послужило вероятной причиной роста показателей одних сайтов и снижения других.

Электроника





В тематике сохраняются прежние участники, меняются показатели и занимаемые места.

Значительно повысили позиции Imarket.by (с 7-й на 5-ю) , 7745.by (c 8-й на 4-ю), Amd.by (c 10-й на 7-ю) – их видимость выросла в среднем на 5%.

Рост обусловлен улучшением позиций в Яндексе и Google по частотным запросам. К примеру, Imarket.by:





A1.by, потеряв 3,52%, спустился на 9-ю строку, а Shop.mts.by – на 8-ю (-0,83%).

Туризм





Один из лидеров прошлого рейтинга, Sunnydreams.by, неожиданно выпал из ТОПа, переместившись с 8-й на 42-ю позицию (-13% видимости).





Место Sunny-dreams.by в первой десятке занял Intercity.by с динамикой +2,28%.

После снижения в июле Sunny-days.by вновь прорывается в пятерку лидеров с ростом видимости на 12,44% (до 24,78%). Одна из наиболее вероятных причин – улучшение позиций по частотным запросам и направлениям отдыха в Черногории и Турции.





Сантехника





После проседания в июле Kit.by совершил камбэк в привычную тройку лидеров. Это +11,72% и вновь 2-е место.

Несмотря на сохранение показателей, Fontann.by и Olsan.by покидают рейтинг – их место занимают новые активные конкуренты.

Например, Amd.by впервые оказался в лидерской десятке и повысил показатели с 0,84% в июле до 7,13% в сентябре.

Такой рост связан со значительным улучшением наиболее частотных запросов в Яндексе.





Еще один новый участник – Oma.by – включен в рейтинг сентября после пересмотра подхода за счет широкого ассортимента товаров сантехники и высоких позиций по направлению.

Садовая техника

ТОП-5 лидеров июля (21vek.by, 7745.by, Ydachnik.by, Agrox.by, Avtomotovelo.by) остается на прежних позициях в сентябре.

Прогрессивная динамика у 7745.by – прирост на 6%.

Высокие позиции в выдаче по нескольким направлениям позволили новичкам ТОПа – Karchershop.by и 5element.by – занять 7-е и 10-е места соответственно.





Мебель

Nm-shop.by впервые за год покинул тройку лидеров и спустился на 5-ю позицию из-за роста на 4% сайта Mebelblizko.by и добавления в рейтинг 7745.by. Последний был добавлен в исследование категории мебели благодаря полноценному разделу мебели на сайте и хорошим позициям в выдаче.

По той же причине добавлен в категорию сайт Amd.by, который с видимостью 5,49% сразу занял 8-ю строчку, оставив позади Divan.by (-2 строки).

За счет прироста на 0,51% и снижения рейтинга конкурентов с 14-й на 10-ю строку перемещается новичок ТОПа – Vegas.by.

Pinskdrev.by, Nebo.by и Termebel.by теряют позиции по частотным запросам и переходят из первой во вторую десятку.





Мобильные телефоны

В категории наблюдается общее снижение показателей в сравнении с июльским рейтингом: на всех повлияли изменения в выдаче Яндекса. При этом 5element.by и I-store.by прибавляют по +3%, но второй конвертирует в рост позиций: с 10-ой на 9-ю.





Среди крупных изменений: I-catalog.by потерял видимость (с 17% до 0%) и выпал из лидерской таблицы. Вместо него в ТОП-10 попал X-store.by, ранее не замеченный в 50-ке видимых сайтов. По некоторым свидетельствам, I-catalog.by переехал на X-store.by, однако корректного перенаправления на новый домен не замечено.





Об исследовании

Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.

Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.

Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг или не занимает надлежащее место, пожалуйста, свяжитесь с составителями по адресу info@artox-media.by .