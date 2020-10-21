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«Учил» или затормозил из-за камеры? Рискованный маневр водителя на МКАД (видео)
Источник материала: Onliner
В очередной раз ломают копья за левую полосу МКАД. Там едут, оттуда пытаются прогнать, туда перестраиваются — резко, быстро, рискованно. Очередной эпизод попал на запись видеорегистратора нашего читателя Павла. Правда, до конца нет уверенности, почему водитель, оказавшись в левой полосе, затормозил.
Павел рассказал корреспонденту Onliner, что инцидент произошел вчера после 15:00 на участке МКАД между улицами Кижеватова и Казинца. Автор видео ехал в левой полосе. Сзади появился BMW.
— Скорее всего, он выехал на кольцо с улицы Кижеватова. Выехал и стал сильно прижиматься сзади — видимо, очень хотел ехать в левом ряду, — отметил Павел. — Я ехал со скоростью 100 км/ч. Второй ряд медленнее, а он [водитель BMW] хотел быстрее всех.
Спустя непродолжительный отрезок времени водитель придумал, как ему опередить автомобиль в левом ряду. Он перестроился аж в крайнюю правую полосу и оттуда, выполнив достаточно рискованный маневр, переместился в крайнюю левую. Переместился и затормозил — зачем?
Логичных вариантов два: «учил» того, кто занял левую полосу, или скидывал скорость перед камерой фотофиксации (как раз виден знак).
— За рулем был мужчина, насколько я видел, в машине он был один. Я склоняюсь к тому, что он именно «учил»: камера там на 90 км/ч, а он скинул скорость до 50 км/ч где-то, — предположил автор видео.
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«Учил» или тормозил из-за камеры?
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В очередной раз ломают копья за левую полосу МКАД. Там едут, оттуда пытаются прогнать, туда перестраиваются — резко, быстро, рискованно. Очередной эпизод попал на...
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