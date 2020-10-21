ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Учил» или затормозил из-за камеры? Рискованный маневр водителя на МКАД (видео)

21.10.2020 16:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В очередной раз ломают копья за левую полосу МКАД. Там едут, оттуда пытаются прогнать, туда перестраиваются — резко, быстро, рискованно. Очередной эпизод попал на запись видеорегистратора нашего читателя Павла. Правда, до конца нет уверенности, почему водитель, оказавшись в левой полосе, затормозил.

Павел рассказал корреспонденту Onliner, что инцидент произошел вчера после 15:00 на участке МКАД между улицами Кижеватова и Казинца. Автор видео ехал в левой полосе. Сзади появился BMW.

— Скорее всего, он выехал на кольцо с улицы Кижеватова. Выехал и стал сильно прижиматься сзади — видимо, очень хотел ехать в левом ряду, — отметил Павел. — Я ехал со скоростью 100 км/ч. Второй ряд медленнее, а он [водитель BMW] хотел быстрее всех.

Спустя непродолжительный отрезок времени водитель придумал, как ему опередить автомобиль в левом ряду. Он перестроился аж в крайнюю правую полосу и оттуда, выполнив достаточно рискованный маневр, переместился в крайнюю левую. Переместился и затормозил — зачем?

Логичных вариантов два: «учил» того, кто занял левую полосу, или скидывал скорость перед камерой фотофиксации (как раз виден знак).

— За рулем был мужчина, насколько я видел, в машине он был один. Я склоняюсь к тому, что он именно «учил»: камера там на 90 км/ч, а он скинул скорость до 50 км/ч где-то, — предположил автор видео.

А как считаете вы?

«Учил» или тормозил из-за камеры?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Водитель BMW может и сам все рассказать. Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной раз ломают копья за левую полосу МКАД. Там едут, оттуда пытаются прогнать, туда перестраиваются — резко, быстро, рискованно. Очередной эпизод попал на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биологи открыли ген, связанный с появлением угрей на коже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика