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Новый ректор иняза вышла к студентам, требующим диалога. Стороны пытаются договориться о встрече

21.10.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Telegram-канала «МГЛУ за Свободу» публикует видео из, собственно, МГЛУ, в котором вчера появился новый ректор. Запись сделана в университетском коридоре. Общаются студентка, представившаяся Маргаритой, и Наталья Лаптева (до вчерашнего дня возглавляла факультет немецкого языка). По лестнице ходят студенты, стороны пытаются договориться о встрече, ее формате и дате.

«Она [Лаптева] приглашает представителей движения прийти к ней в кабинет для обсуждения формата и даты встречи, — говорится в сообщении. — На данный момент студенты решают, кто из них пойдет отстаивать наш формат для большой встречи:

  1. Мероприятие должно быть анонсировано для всех за два дня и пройдет в актовом зале университета.
  2. На встрече должен присутствовать независимый модератор.
  3. У обеих сторон должно быть равное время на высказывание.
  4. Независимая пресса сможет работать прямо в актовом зале».

Разговор будет записываться, сообщают авторы канала.

Напомним, вчера новые ректоры появились у трех белорусских вузов. МГЛУ возглавила Наталья Лаптева, БГУКИ — Наталья Карчевская (ранее была первым замминистра культуры), БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ).

 
 
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Telegram-канала «МГЛУ за Свободу» публикует видео из, собственно, МГЛУ, в котором вчера появился новый ректор. Запись сделана в университетском коридоре. Общаются...
 
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