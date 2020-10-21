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Новый ректор иняза вышла к студентам, требующим диалога. Стороны пытаются договориться о встрече
Источник материала: Onliner
Telegram-канала «МГЛУ за Свободу» публикует видео из, собственно, МГЛУ, в котором вчера появился новый ректор. Запись сделана в университетском коридоре. Общаются студентка, представившаяся Маргаритой, и Наталья Лаптева (до вчерашнего дня возглавляла факультет немецкого языка). По лестнице ходят студенты, стороны пытаются договориться о встрече, ее формате и дате.
«Она [Лаптева] приглашает представителей движения прийти к ней в кабинет для обсуждения формата и даты встречи, — говорится в сообщении. — На данный момент студенты решают, кто из них пойдет отстаивать наш формат для большой встречи:
Разговор будет записываться, сообщают авторы канала.
Напомним, вчера новые ректоры появились у трех белорусских вузов. МГЛУ возглавила Наталья Лаптева, БГУКИ — Наталья Карчевская (ранее была первым замминистра культуры), БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ).
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Telegram-канала «МГЛУ за Свободу» публикует видео из, собственно, МГЛУ, в котором вчера появился новый ректор. Запись сделана в университетском коридоре. Общаются...
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