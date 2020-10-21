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Минчанка нашла на участке странный предмет со значком радиации. Приехали спасатели в химзащите
Источник материала: Onliner
В редакцию Onliner прислали фотографию, на которой человек в костюме химзащиты склонился над чем-то неизвестным. «У нас на улице [речь о 4-м Радиаторном переулке. — Прим. Onliner] что-то интересное происходит. Уже час и больше работает МЧС в противогазах. Рассматривают какой-то предмет», — резюмировал читатель, сделавший снимок. Попытались узнать, что же там произошло.
В Минском городском управлении МЧС
Подозрительный предмет передадут в «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» для дальнейшего анализа.
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В редакцию Onliner прислали фотографию, на которой человек в костюме химзащиты склонился над чем-то неизвестным. «У нас на улице [речь о 4-м Радиаторном переулке. —...
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