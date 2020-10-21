Минчанка нашла на участке странный предмет со значком радиации. Приехали спасатели в химзащите

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner прислали фотографию, на которой человек в костюме химзащиты склонился над чем-то неизвестным. «У нас на улице [речь о 4-м Радиаторном переулке. — Прим. Onliner] что-то интересное происходит. Уже час и больше работает МЧС в противогазах. Рассматривают какой-то предмет», — резюмировал читатель, сделавший снимок. Попытались узнать, что же там произошло.

В Минском городском управлении МЧС сообщили , что сегодня утром к ним позвонила минчанка, обнаружившая у себя на участке пластиковый круглый предмет с нарисованным на нем знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». На место выехали работники химической и радиационной защиты ПАСО и измерили радиационный фон по альфа-, бета- и гамма-излучению. Показатели самого пластикового короба в норме, а вот у лежащих внутри пластин специалисты обнаружили альфа- и бета-излучение.









Подозрительный предмет передадут в «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» для дальнейшего анализа.