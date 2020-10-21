Как «Европочта», только через sh. Переписка с мошенниками, мимикрирующими под реальный сервис

Источник материала: Onliner

Мошенничество через онлайн-покупки, авансы и данные банковских карт давно обогнало продавцов одеял и посуды. Последние хоть реальный товар продают, а тут — только воздух. В редакцию обратился Дмитрий. Он продавал фары, которые захотел купить «Евгений из Бреста». Далее — весь разговор.

«Евгений» предложил перевести деньги через сайт, который похож на евроторговский сервис «Европочта». Только в доменном имени вместо Evropochta написано Evroposhta. Продавая раз в жизни фары, легко не заметить.

Почитайте переписку реального человека с реальным жуликом, будьте внимательны и предупредите родителей. Мы получаем аналогичные письма еженедельно, и не все они заканчиваются на жизнерадостной ноте. Значит, бизнес прибыльный и скоро не закончится.













































В компании «Евроторг» подтвердили: «пошта» — это мошенники, скоро сайт evroposhta.by будет закрыт.