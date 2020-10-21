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Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра

21.10.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда земля стоит очень дорого, а получить собственное жилье все равно очень хочется, приходится идти на всевозможные ухищрения. Семейная пара вынуждена была купить совсем небольшой участок. Для полноценного дома пришлось делать сразу пять этажей.

Южнокорейская молодая пара (архитектор и специалистка в виноделии) хотели непременно жить в конкретном районе Сеула и к тому же в собственном доме. Однако после долгих поисков оказалось, что лишь один участок соответствовал финансовым возможностям заказчиков. Его размеры были столь малы, что, несмотря на свое удобное расположение рядом с парком, транспортным узлом и крепостной стеной Сеула, он долго не мог найти своего покупателя. Как оказалось, и его можно использовать с толком, если подойти к задаче с выдумкой.

Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра

Итоговый результат, над которым работали авторы из Smaller Architects, получился нестандартным. Площадь каждого из пяти уровней составила всего 16 кв. м, при этом первый этаж представляет собой, по сути, парковку. Жилье расположено сверху, и каждый из уровней имеет свою четкую функцию: на втором этаже находится гостиная с санузлом, на третьем — кухня и столовая, на четвертом — спальня со вторым санузлом, а пятый этаж занимает гардеробная и ванная. Этого вполне достаточно для молодой семьи.

Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра
Возможно, это самая крохотная пятиэтажка в мире. Площадь всего 64 квадратных метра

 
 
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Когда земля стоит очень дорого, а получить собственное жилье все равно очень хочется, приходится идти на всевозможные ухищрения. Семейная пара вынуждена была...
 
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