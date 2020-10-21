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В России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34
Источник материала: Onliner
Во время выполнения тренировочного полета в Хабаровском крае России разбился самолет Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Об этом сообщает
Никто не пострадал. Летчики вовремя катапультировались, они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет был без боекомплекта, взорвался и полностью сгорел. По предварительной информации, причиной этому могла стать техническая неисправность.
В сентябре в Тверской области
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Во время выполнения тренировочного полета в Хабаровском крае России разбился самолет Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Об...
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