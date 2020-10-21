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В России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34

21.10.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время выполнения тренировочного полета в Хабаровском крае России разбился самолет Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Никто не пострадал. Летчики вовремя катапультировались, они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет был без боекомплекта, взорвался и полностью сгорел. По предварительной информации, причиной этому могла стать техническая неисправность.

В сентябре в Тверской области разбился истребитель Су-30. Он упал во время планового учебно-тренировочного полета. Предварительной версией крушения источник ТАСС называл «случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений».

 
 
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Во время выполнения тренировочного полета в Хабаровском крае России разбился самолет Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Об...
 
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