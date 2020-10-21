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ЧМТ, перелом носа и многочисленные ушибы. Какие травмы зафиксировали врачи у Максима Хорошина с резонансного видео

21.10.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После задержания совладельца цветочного магазина Максима Хорошина, ГУВД Мингорисполкома заявило, что «в части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация непроверенная». Мы попросили Максима показать медицинские документы, которые ему дали после выписки.

Напомним, 13 октября возле своего дома задержали совладельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина и его жену Катерину. По словам пары, задерживали их жестко. Уже позже видео того, как Максима из РУВД провожает скорая, облетело весь байнет. На нем мужчина в шоковом состоянии, не мог ничего сказать.

Что говорили в ГУВД?

13 октября пресс-служба ГУВД Мингорисполкома прокомментировала ситуацию с задержанием Хорошина.

— В интернете размещено видео, в котором гражданина помещают в машину скорой помощи, — заявил Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. — Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях.

ЧМТ, перелом носа и многочисленные ушибы. Какие травмы зафиксировали врачи у Максима Хорошина с резонансного видео

— Молодого человека отвезли в учреждение здравоохранения. В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация непроверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений, — заключил Лашкевич.

Что в медицинских документах?

Между тем после выхода из Первомайского РУВД Максим Хорошин пролежал в 3-й городской больнице с 13 по 18 октября. После всех обследований врачи пришли к выводу, что у Хорошина «закрытая легкая черепно-мозговая травма от 13.10.2020, сотрясение головного мозга, перелом костей носа справа, множественные ушибы мягких тканей левой ягодицы, левого бедра, голени, лица, ушибленная рана верхней губы».

ЧМТ, перелом носа и многочисленные ушибы. Какие травмы зафиксировали врачи у Максима Хорошина с резонансного видео

Как так получилось, что мужчина вышел из РУВД и попал в больницу с такими травмами, официального ответа пока нет. Дополнительных комментариев от пресс-службы по этому поводу на момент публикации материала мы не получили. Как только получим, сразу же их опубликуем.

Заявление в Следственный комитет Хорошин пока не подал. Напомним, его адвоката Юлию Леванчук лишили лицензии.

— Юристы готовят заявление, и скоро подадим, — сказал совладелец цветочного магазина.

Как сейчас себя чувствует Максим Хорошин?

Сейчас мужчина вместе с семьей находится на реабилитации в одной из стран Прибалтики. Он уехал сразу после выписки из больницы, 18 октября.

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Теги: Минск
 
 
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После задержания совладельца цветочного магазина Максима Хорошина, ГУВД Мингорисполкома заявило, что «в части причинения телесных повреждений, о которых...
 
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