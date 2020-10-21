ЧМТ, перелом носа и многочисленные ушибы. Какие травмы зафиксировали врачи у Максима Хорошина с резонансного видео

Источник материала: Onliner

После задержания совладельца цветочного магазина Максима Хорошина, ГУВД Мингорисполкома заявило , что «в части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация непроверенная». Мы попросили Максима показать медицинские документы, которые ему дали после выписки.

Напомним, 13 октября возле своего дома задержали совладельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина и его жену Катерину. По словам пары, задерживали их жестко. Уже позже видео того, как Максима из РУВД провожает скорая, облетело весь байнет. На нем мужчина в шоковом состоянии, не мог ничего сказать.

Что говорили в ГУВД?

13 октября пресс-служба ГУВД Мингорисполкома прокомментировала ситуацию с задержанием Хорошина.

— В интернете размещено видео, в котором гражданина помещают в машину скорой помощи, — заявил Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. — Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях.





— Молодого человека отвезли в учреждение здравоохранения. В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация непроверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений, — заключил Лашкевич.

Что в медицинских документах?

Между тем после выхода из Первомайского РУВД Максим Хорошин пролежал в 3-й городской больнице с 13 по 18 октября. После всех обследований врачи пришли к выводу, что у Хорошина «закрытая легкая черепно-мозговая травма от 13.10.2020, сотрясение головного мозга, перелом костей носа справа, множественные ушибы мягких тканей левой ягодицы, левого бедра, голени, лица, ушибленная рана верхней губы».





Как так получилось, что мужчина вышел из РУВД и попал в больницу с такими травмами, официального ответа пока нет. Дополнительных комментариев от пресс-службы по этому поводу на момент публикации материала мы не получили. Как только получим, сразу же их опубликуем.

Заявление в Следственный комитет Хорошин пока не подал. Напомним, его адвоката Юлию Леванчук лишили лицензии.

— Юристы готовят заявление, и скоро подадим, — сказал совладелец цветочного магазина.

Как сейчас себя чувствует Максим Хорошин?

Сейчас мужчина вместе с семьей находится на реабилитации в одной из стран Прибалтики. Он уехал сразу после выписки из больницы, 18 октября.