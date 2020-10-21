Российские полицейские уговорили рыбака выловить лосося и завели дело о браконьерстве

В Мурманской области передали в суд дело двоих полицейских, которые для возбуждения дела о браконьерстве уговорили местного жителя за деньги выловить на камеру одного лосося. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.



Скриншот видео управления СК по Мурманской области

По версии следствия, в августе 2019 года полицейские из отдела уголовного розыска ОМВД ЗАТО Александровск дали деньги ранее судимому жителю соседнего Снежногорска за то, чтобы он выловил из реки Сайда одного атлантического лосося.

На опубликованных СК оперативных кадрах, после того как рыбак достал рыбу из воды, один из полицейских повалил его на землю, завел руки за спину и надел наручники.

Согласно карточке на сайте районного суда, по делу проходят Игорь Белобровка, обвиняемый в превышении полномочий, и Пир Саидов, которого также обвиняют в даче ложных показаний. Во время допроса по делу рыбака в октябре 2019 года Саидов подтверждал, что тот действительно совершил преступление.

Полицейских вначале обвиняли в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, однако обвинение им смягчили.