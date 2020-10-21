ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские полицейские уговорили рыбака выловить лосося и завели дело о браконьерстве

21.10.2020 16:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Мурманской области передали в суд дело двоих полицейских, которые для возбуждения дела о браконьерстве уговорили местного жителя за деньги выловить на камеру одного лосося. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.

Российские полицейские уговорили рыбака выловить лосося и завели дело о браконьерстве
Скриншот видео управления СК по Мурманской области

По версии следствия, в августе 2019 года полицейские из отдела уголовного розыска ОМВД ЗАТО Александровск дали деньги ранее судимому жителю соседнего Снежногорска за то, чтобы он выловил из реки Сайда одного атлантического лосося.

На опубликованных СК оперативных кадрах, после того как рыбак достал рыбу из воды, один из полицейских повалил его на землю, завел руки за спину и надел наручники.

Согласно карточке на сайте районного суда, по делу проходят Игорь Белобровка, обвиняемый в превышении полномочий, и Пир Саидов, которого также обвиняют в даче ложных показаний. Во время допроса по делу рыбака в октябре 2019 года Саидов подтверждал, что тот действительно совершил преступление.

Полицейских вначале обвиняли в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, однако обвинение им смягчили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мурманской области передали в суд дело двоих полицейских, которые для возбуждения дела о браконьерстве уговорили местного жителя за деньги выловить на камеру...
 
Новости дня
Новости разные
 
Viva Молчан! В концерте памяти прозвучат ранее не исполнявшиеся произведения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика