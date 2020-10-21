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Российские полицейские уговорили рыбака выловить лосося и завели дело о браконьерстве
Источник материала: Навiны
В Мурманской области передали в суд дело двоих полицейских, которые для возбуждения дела о браконьерстве уговорили местного жителя за деньги выловить на камеру одного лосося. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.
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На опубликованных СК оперативных кадрах, после того как рыбак достал рыбу из воды, один из полицейских повалил его на землю, завел руки за спину и надел наручники.
Согласно карточке на сайте районного суда, по делу проходят Игорь Белобровка, обвиняемый в превышении полномочий, и Пир Саидов, которого также обвиняют в даче ложных показаний. Во время допроса по делу рыбака в октябре 2019 года Саидов подтверждал, что тот действительно совершил преступление.
Полицейских вначале обвиняли в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, однако обвинение им смягчили.
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В Мурманской области передали в суд дело двоих полицейских, которые для возбуждения дела о браконьерстве уговорили местного жителя за деньги выловить на камеру...
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