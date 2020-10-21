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Viva Молчан! В концерте памяти прозвучат ранее не исполнявшиеся произведения
Источник материала: Навiны
25 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт памяти композитора Олега Молчана «Там, высоко».
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Вдова композитора певица Ирина Видова делает всё для того, чтобы музыка Олега Молчана звучала не только в сердцах почитателей его таланта, но и на лучших концертных площадках. Чем уникален концерт «Там, высоко»? Он раскроет все грани творчества Олега Молчана. Конечно же, его песни широко известны и популярны. Но в багаже композитора также инструментальная, хоровая музыка и другие произведения.
В этом концерте прозвучат духовные хоровые произведения, музыка из спектакля «Ниночка» и фортепианные пьесы Олега Молчана.
Популярные хиты маэстро «Маргарита», «Ой, вы други», «Обманите меня», «Улетай, душа», «Милая женщина», «Прощание с юностью», «Я люблю тебя, родная», «Чужая», «Прощание с юностью» исполнят Ирина Видова, Анатолий Кашепаров, Вадим Косенко, Владимир Марусич, Николай Скориков, Андрей Усанов, группа «Бай сити» и вокальная группа «Чистый голос».
В концерте примут участие «песняр» Владимир Ткаченко, актрисы Анна Маланкина и Оксана Лесная, Александр Музыкантов, Государственный камерный хор Беларуси, Митрополичий хор Свято-Духова кафедрального собора.
В концерте состоится премьера семи произведений Олега Молчана.
«Это уже третий концерт, посвященный Олегу Молчану, который я готовлю, — говорит автор сценария и ведущая концерта Ирина Видова. — Каждый раз волнуюсь, делаю всё так, как это сделал бы Олег. И я уверена, что где-то там, высоко, он всё видит и слышит».
За час до начала концерта в холле Большого концертного зала будет организована выставка фотографий, концертных костюмов, инструментов, рукописных клавиров, нотных и CD-изданий Олега Молчана.
Здесь же можно будет приобрести двойной CD-альбом «Олег Молчан. “Песняры”, песни, обработки», выпущенный фирмой «Мелодия», и «Ирина Видова и Олег Молчан. На одной волне», изданный «Мелодия Рекордс» и «Рэй Рекордс». Альбом «Олег Молчан. “Песняры”, песни, обработки» выпущен ограниченным тиражом и на виниловых дисках, что, несомненно, порадует коллекционеров.
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25 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт памяти композитора Олега Молчана «Там, высоко».
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