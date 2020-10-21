Видеофакт. Минчанин распылил газ в лицо милиционера и ударил его

Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, который ударил милиционера и распылил ему в глаза слезоточивый газ, завершено.





По сообщению пресс-службы СК, инцидент произошел 5 сентября в районе станции метро «Пушкинская». Молодой человек «участвовал в несанкционированной акции», к нему подошли два сотрудника правоохранительных органов. В ответ он распылил слезоточивый газ, ударил в голову одного из милиционеров и скрылся.

Мужчину заключили под стражу.