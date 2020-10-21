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Видеофакт. Минчанин распылил газ в лицо милиционера и ударил его
Источник материала: Навiны
Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, который ударил милиционера и распылил ему в глаза слезоточивый газ, завершено.
По сообщению пресс-службы СК, инцидент произошел 5 сентября в районе станции метро «Пушкинская». Молодой человек «участвовал в несанкционированной акции», к нему подошли два сотрудника правоохранительных органов. В ответ он распылил слезоточивый газ, ударил в голову одного из милиционеров и скрылся.
Мужчину заключили под стражу.
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Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, который ударил милиционера и распылил ему в глаза слезоточивый газ, завершено.
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