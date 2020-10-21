Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как революция в Беларуси стала женской

Лукашенко объявил войну женщинам. Тем, кого он победить уже никогда не сможет. И проиграл сразу же, как это сделал: и как мужчина, и как политик. Думаю, даже Собчак уже решила, что брать у него интервью еще раз будет зашкварно.

Тащить девушек за руки-ноги в автозаки, угрожать мамам, что отберете у них детей, увольнять наших чемпионок и кидать на сутки? Возможно, всё это проверка реакции общества силовиками, как далеко в этом плане вообще можно зайти. Но вы уже нащупали тот край и свалились со своими командирами в черную пропасть, где на помощь никто не придет...

Белорусская власть в лице своего главного оратора нарвалась на самые крупные грабли из всех возможных... Но для этого она прошла долгий путь. Ведь все свое правление она уничижительно относилась к женскому полу, над которым можно было подтрунивать, смеяться и просто пользовать. А все эти советские криворукие агитки чиновников — «сидите дома, варите борщ» — в современной Беларуси звучали и звучат полной нелепицей.

Тысячи матерей сами растят детей, работают не меньше, а часто больше мужчин, сами создают бизнесы, сами строят себя и свою жизнь, да еще поддерживают штаны нам — мужчинам. Женщины воспитывают мужчин с самых пеленок и потом всю жизнь призывают нас быть лучше, чем мы есть на самом деле.

Женские марши в Беларуси спровоцировала огромная общая рана тысяч ни в чем неповинных сыновей, братьев, мужей, отцов, прошедших через пытки. Пропаганда в последнем отчаянии кричит, что кто-то защищается женщинами, но нет — сама эта власть виновата в том, что втянула в конфликт абсолютно всех.

В этом смысле, несомненно, революция в Беларуси стала женской, и в этом она исполняет свое главное предназначение... Она растит сейчас целое новое политическое поколение свободных людей. Женщины сегодня выходят за будущее страны, в которой действительно будет безопасно жить и растить детей, высказывать и отстаивать свое мнение.

Именно поэтому наша революция мирная, именно поэтому она невероятно красивая и именно поэтому он нацелена только на победу. Она создает новый тип сильного, целеустремленного мужчины рядом. Того нового белоруса, против которого власти годами делали всё, чтобы его просто не могло существовать. Живи как мышь, работай до седьмого пота, не высовывайся и тебя не тронут... Забыл? Так мы напомним дубинкой!

Какое в этом может быть будущее? Именно наши женщины сейчас меняют нас, заставляя, наконец, вспоминать те самые «гонар» и «годнасць».

Нас просто с детства воспитывали на очень простых пацанских истинах, что девочек обижать нельзя. Почти все другое на районе можно было: почти всё, кроме этого. Бабушке помочь сумку донести — святое. Про чужую мать плохое слово сказать — это за гранью. Большая часть всех драк, стенок на стенку и «выходов на разы» тут начиналась именно из-за девочек.

Так было всегда и так есть. То, что случилось после выборов — за гранью тоже. Для всех. Ведь любой нормальный белорус солидарен, что женщин можно только защищать и любить. Герои нового времени не те, что умирают в бою, а те, кто от всего сердца в знак солидарности дарят женщинам цветы, включают музыку, устраивают забастовку.

Мы восторгаемся Тихановской, Колесниковой, Багинской и каждой из тех тысяч девушек, которые рискуя жизнью, создают для всех нас новую страну. Мы все следуем за этим невероятно красивым пламенем, а после того как чернь сгинет — страна возродится фениксом. Иначе не может быть.



Плакат Дарьи Сазанович, август 2020-го. Источник — cultprotest.me

У нашей революции женское лицо, и для всех, кто поднимает руку на женщин, осознание этого должно быть кошмаром. Они поймут это, они уже догадываются. Суд уже начался. Суд над мужчинами, которые вместо того, чтобы наказать того, из-за которого всё это началось, допустили, что на улицы вышли наши женщины.

Белорусы, как и все живущие столетиями здесь народы, прошедшие через кровавые жернова всех возможных войн, явно заслужили просто спокойно жить в XXI веке. Не боясь насилия, не боясь несправедливости.

Именно поэтому я убежден, что Лукашенко проиграл уже дважды. Сначала на выборах, а сейчас и в противостоянии с собственным народом. Нам всем осталось совсем чуть-чуть поддержать наших девочек.

Самоизбранная власть не просто навсегда лишилась этой прекрасной половины белорусов, за все нанесенные обиды они пронзят ее в самое черное сердце. Как-нибудь почти незаметно, как-нибудь искусно и невероятно красиво. Это и есть смерть на конце иглы или очень острой шпильки.