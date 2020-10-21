ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биологи открыли ген, связанный с появлением угрей на коже

21.10.2020 16:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Молекулярные биологи выяснили, что вероятность появления угрей на коже зависит от уровня активности гена GATA6, который управляет ростом определенных типов клеток в волосяных луковицах. Статью с выводами ученых и описанием возможного лечения угрей опубликовал научный журнал Nature Communications, сообщает ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«Мы выяснили, что ген GATA6 играет важнейшую роль в функционировании верхних слоев кожи человека, которые связаны с волосами и сальными железами. Из-за его потери возникают типичные нарушения в их работе, в результате чего появляются угри. Соответственно, изучение нарушений в его работе откроет дорогу для создания новых методов лечения угрей», — пишут исследователи.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), угри остаются самой распространенной дерматологической проблемой в мире. Они поражают примерно 650 млн людей, подавляющее большинство которых — подростки и молодые люди.

Как правило, угри — следствие развития хронических воспалений так называемого сально-волосяного слоя кожи. Эти воспаления появляются из-за того, что в протоках сальных желез накапливаются мертвые клетки и кожные выделения. Традиционно считается, что угри появляются из-за нарушений в работе гормонов во время полового созревания, а также размножения определенных видов микробов в сальных железах.

Молекулярные биологи под руководством профессора Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Фионы Уатт открыла возможную генетическую подоплеку развития угрей. Ученые исследовали, как меняется характер работы различных генов в клетках кожи мышей и человека при появлении угрей и во время полового созревания.

Генетическая защита от угрей

Внимание биологов привлек участок GATA6, который играет роль своеобразного стоп-сигнала, помогая коже избегать чрезмерно быстрого размножения кератиноцитов — одного из главных типов ее клеток. Уатт и ее коллеги обратили внимание, что кератиноциты играют важную роль в развитии угрей, помогая «пробкам» формироваться в сальных железах.

Биологи детально изучили, как этот ген работает в здоровых клетках кожи, а также как его активность меняется при появлении угрей. Оказалось, что у людей с угрями активность GATA6 во всех клетках сально-волосяного слоя кожи была гораздо ниже вне зависимости от того, насколько сильными были воспаления.

Если же его активность снижалась, то кератиноциты и еще один тип клеток кожи, себоциты, начинали размножаться активнее и распространяться по волосяным луковицам, сальным железам и связывающим их протокам. Если ученые принудительно «включали» GATA6, это подавляло их размножение и не давало пробке внутри протоков сформироваться.

Когда ученые вводили в питательную среду с образцами волосяных луковиц молекулы ретиноевой кислоты — пока единственного средства для борьбы с угрями, — то уровень активности этого гена повышался. Если же GATA6 удаляли, это резко снижало силу действия ретиноевой кислоты на клетки кожи.

Уатт и ее коллеги заключают, что их результаты дают надежду на то, что дальнейшие эксперименты помогут ученым найти более безопасные методы управления активностью GATA6. Возможно, благодаря этому ученые создадут первые безопасные и действенные средства от угрей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря этому появляется надежда на создание эффективного лекарства против угрей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Грузии произошел захват заложников в банке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика